Labdarúgás

U17-es labdarúgó-vb - Kihirdették a magyar válogatott keretét

A brazíliai tornára készülő együttes szombaton utazik a helyszínre. A viadalra 18 mezőnyjátékost és három kapust lehetett nevezni a szerdai (mai) határidőig, a keretben a torna kezdetéig csak sérülés esetén lehet változtatni. Arra az esetre, ha valaki a torna kezdetéig megsérül, két tartalék is a csapattal utazik, őket az első mérkőzést megelőző napig utólag lehet nevezni a sérült játékosok helyére.



A magyar válogatott mindhárom csoportmérkőzését a másfél millió lakosú Goianiában játssza az Olimpiai Stadionban. Jövő szombaton, magyar idő szerint 22 órától Nigéria, három nappal később Ausztrália, november 1-én pedig Ecuador lesz az ellenfél, a kvartett első két helyezettje és a hat csoport négy legjobb harmadikja jut a nyolcaddöntőbe.



"Nem volt könnyű dolgom a végső keret kialakításakor, mert csupán huszonegy játékost lehetett nevezni a világbajnokságra, pedig az elmúlt egy évben nyújtott teljesítmény alapján ennél többen megérdemelték volna, hogy ott lehessenek velünk Brazíliában - nyilatkozta a szövetség honlapjának Preisinger Sándor. - Ezúton is köszönöm azoknak a kerettagoknak a munkáját, akik sokat tettek a csapatért, de most nem utazhatnak el a válogatottal, a mostani vb-szereplés az ő sikerük is. Három napunk lesz Telkiben az elutazás előtt, ebben az időszakban már próbálunk alkalmazkodni a brazíliai időzónához, és minden szempontból felkészülni a ránk váró feladatra."



Az elutazásig hátralévő napokban az edzések mellett egy zárt kapus felkészülési mérkőzés is szerepel a programban, ezt az NB II-es Nyíregyháza ellen játssza le a csapat pénteken.



A magyar válogatott vb-kerete:

Kapusok: Hegyi Krisztián (West Ham United), Megyeri Gábor (Bp. Honvéd), Vaits Marcell (Puskás Akadémia)

Védők: Buna Gábor (Bp. Honvéd), Posztobányi Patrik (Puskás Akadémia), Balogh Botond (Parma), László Dávid (Bp. Honvéd), Hosszú Zétény (Puskás Akadémia), Horváth Milán (Bp. Honvéd), Orosz Donát (DVTK) Középpályások: Kata Mihály (MTK Budapest), Ominger Gergő (Puskás Akadémia), Tóth Borisz (DVTK), Major Sámuel (Salzburg), Kosznovszky Márk (Parma), Baráth Péter (DVSC)

Támadók: Zuigeber Ákos (MTK Budapest), Mester Csaba (Austria Wien), Komáromi György (Puskás Akadémia), Németh András (Genk), Molnár Rajmund (Benfica)

Tartalékok: Sipos Gábor (Puskás Akadémia), Hajdú Roland (Ferencváros)