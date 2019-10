Fedeles fogathajtó vk

Lyonban, Stuttgartban, Budapesten és Londonban indul Dobrovitz

A nemzetközi szövetség (FEI) hétfői bejelentése szerint a 2004-ben csapatban világbajnok magyar hajtó az október 30. és november 3. között, a franciaországi nyitófordulóban mutatkozik be, majd két héttel később a német városban szerepel. Az ötödik, budapesti forduló november 29. és december 1. között lesz, a londoni viadalt pedig a karácsony előtti hétvégén rendezik. A magyar fővárosban az amerikai Chester Webert, a svájci Jerome Voutazt, a holland címvédőt, Bram Chardont és édesapját, a sportág élő legendáját, Ijsbrand Chardont is láthatja a közönség.



A sorozatban hagyományosan a tíz legjobb négyesfogathajtó vehet részt, most először a német Mareike Harm révén női versenyző is kvalifikálta magát. A hat legjobb február 7. és 9. között Bordeaux-ban küzd meg a döntőben.