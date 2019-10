Eredmény

A magyar válogatott továbbra is életben van

A magyar válogatott 1-0-ra legyőzte vasárnap a vendég azeri csapatot a Groupama Arénában rendezett Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen, így csoportjában feljött a második helyre. 2019.10.13 22:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Uraltuk a meccset 70-75 percen keresztül – értékelt Marco Rossi. Noha a végére elfáradtunk, vezethettünk volna akár 3–4 góllal, de csak eggyel vezettünk, így a végén szerencsénk volt, de ne felejtsük el, hogy korábban a szlovákok és a horvátok ellen a mi kárunkra tévedtek, tette hozzá a szövetségi kapitány. Elégedett volt a hozzáállással is, tette hozzá a szakvezető, aki hangsúlyozta, a magyar válogatott továbbra is életben van, ezt pedig egyedüliként mondhatja el magáról a negyedik kalapból kisorsolt csapatok közül.



Az olasz tréner kifejtette, pályafutása során a horvátországi 3–0-s vereség alkalmával kellett először azt hallania, hogy kórusban szidták a csapata teljesítményét. Bevallása szerint ez megviselte őt és a játékosokat is, ezért nem volt nagy ünneplés a mostani győzelem után - tudósította az Inforádió.



"Gratulálok a magyaroknak, és sok sikert kívánok nekik a folytatásra" – fogalmazott Nikola Jurcevic, az azeriek horvát szakvezetője. "Ezzel együtt nehéz szavakat találnom, mert hihetetlen hibát követett el a játékvezető. Mindenki tudja, hogy szabályos gólt vettek el tőlünk az utolsó pillanatban. Jobbak voltak a magyarok, elismerem, ettől függetlenül szabályos gólt szereztünk, így megérdemeltük volna az egy pontot. Most nagyon dühös és csalódott vagyok" – fűzte hozzá.