Atlétika

Pars Krisztián túl a műtéten, cél az olimpia és az Eb

Túl van térdműtétjén Pars Krisztián, az olimpiai bajnok kalapácsvető tervei szerint decembertől elkezdheti a felkészülést és megcélozza a tokiói olimpiát. 2019.10.11 13:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 37 éves versenyző a vasárnap zárult dohai világbajnokság selejtezője után - 73,05 méterrel búcsúzott - jelezte, alig várja a műtétet, hogy utána nekiláthasson a munkának.



"A bal térdemben a belső ínszalag be volt szakadva, plusz a térdkalács alatt leszakadt egy porc" - mondta pénteken az MTI-nek a kétszeres vb-ezüstérmes és kétszeres Európa-bajnok Pars. Hozzátette, az operáció jól sikerült, nincsenek fájdalmai, novemberben kell kontrollra mennie.



"Ha minden jól megy, december közepétől elkezdhetem terhelni a lábam. Így hat hónapom marad az olimpiai felkészülésre. Úgy számolok, ha sérüléssel és egy rövid felkészüléssel tudtam 74-75 métert dobni, akkor még képes lehetek 78 méter fölötti eredményre is" - fogalmazott a Dobó SE atlétája.



Pars Krisztián kiemelte, az nagy kérdés, mi az a terhelés, amit elbír majd a szervezete. Ennek függvényében kell dönteni, hogy "rámegy-e" a 77,50 méteres olimpiai szintre, vagy inkább többször 76 métereket próbál dobni, mivel a világranglistáról is ki lehet jutni Tokióba.



A felkészülésben plusz motivációt jelenthet számára klubtársa, a vb-bronzérmes Halász Bence.



"Nagyon jó, hogy egymást tudjuk húzni edzésen. Ugyanakkor nem szabad mohónak lennem, hiszen ő 22 évesen jobban terhelhető" - mondta Pars Krisztián.



Hangsúlyozta, az olimpia után a párizsi Európa-bajnokságon is szeretne indulni és még legalább két évig akar versenyezni.