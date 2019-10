Horvát-magyar

Szurkolói összecsapások Splitben, egy magyar megsérült, egyet őrizetbe vettek

hirdetés

Egy magyar drukker megsérült, egyet pedig őrizetbe vett a rendőrség - közölte a Slobodna Dalmacija című regionális horvát napilap.



Közel száz magyar szurkoló érkezett autóbuszokkal szerdán Splitbe, őket rendőrök fogadták és elkísérték szálláshelyükre. A futballszurkolók azonban nem sokkal később újra összeálltak, majd elindultak a város központja felé, a tengerpartra, és útközben a "Ria, ria, Hungária!" rigmust skandálták. Ekkor találkoztak horvát drukkerek egy csoportjával és dulakodásra került sor. A rendőrség azonnal közbelépett, hat férfit őrizetbe vett, köztük egy magyar állampolgárt is. Egy magyar drukkert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.



A nap folyamán több rendbontás is történt a dalmát városban.



Szerda délelőtt egy magyar rendszámú furgonnak betörték két ablakát, a gépjárműben senki sem tartózkodott. A rendőrség három gyanúsítottat vett őrizetbe.



Délután két magyar szurkolóra támadtak huligánok az utcán. A rendőrség azonnal közbelépett, és két embert letartóztatott, az incidensben senki nem sérült meg. Mindkét esetben bűnügyi nyomozás indult az elkövetők ellen.



A horvát-magyar labdarúgó Európa-bajnoki selejtezője kapcsán rendkívüli biztonság intézkedéseket vezettek be a városban. A stadion területén ötszáz fős biztonsági személyzet ügyel majd a rendre, és 1500 rendőr vigyáz a szurkolók biztonságára a város területén.