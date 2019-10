Siker

Torna-vb - Alkohol helyett bolognai spagettivel ünnepel az orosz győztes

Az orosz Nyikita Nagornij elárulta, hogy bolognai spagettivel ünnepli a férfi csapatverseny megnyerését a Stuttgartban zajló torna-világbajnokságon. 2019.10.10 09:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Egyelőre nem tudom világosan kifejezni az érzéseimet. Talán majd amikor hazaérek, és iszom egy csésze teát, akkor rájövök, mit is jelent számomra ez az aranyérem. Alkoholt soha nem iszom, de egy bolognait biztosan megengedek magamnak" - nyilatkozta az egyéni összetett Európa-bajnoki címvédője.



A szerdai döntő legutolsó gyakorlatát Nagornij mutatta be nyújtón. Legalább 13,470 pontot kellett szereznie, hogy az oroszok megelőzzék Kínát, és nagyszerűen kivitelezett produkciójának köszönhetően (14,466) meg is szerezték az aranyérmet, ami Oroszország önállóvá válása óta az első a férfi csapatversenyben.



"Magabiztosnak és nyugodtnak éreztem magam. Élveztem a pillanatot, mielőtt nekikezdtem, mert ez egy olyan felelősség, amit a sportcsarnokon kívül nem érez az ember" - mondta.



Nagornij mind a hat szeren versenyzett a fináléban, és rendkívül kiegyensúlyozottan szerepelt. Meglátása szerint csapatuk még jobb teljesítményre is képes, amivel arra utalt, hogy szeretnék a Rio de Janeiróban megszerzett olimpiai ezüstérmüket jövő nyáron Tokióban aranyra váltani.



Nyikita Nagornij az egyéni összetett, a talaj és az ugrás döntőjében is szerepel még Stuttgartban, korláton pedig első számú tartalék.



Honfitársa, David Beljavszkij a nyolcadik világbajnokságán szerepel, és mint mondta, nagyon örül, hogy ilyen erős csapatuk van, amely kiváló eredményekre képes. Hozzátette, mindez nem egyik napról a másikra történt, hosszú évekbe telt, mire ilyen szintre kerültek.



"Vannak fiatal tornászaink, akik szintén erősek, és minden évben javulunk, erősebbek leszünk" - nyilatkozta.



Az egyéni összetettben vb-címvédő Artur Dalalojan emlékeztetett, hogy nagyon sok munka és erőfeszítés eredményezte ezeket a gyakorlatokat.



"Elképesztő, hihetetlen, hogy aranyérmesek vagyunk. Régóta álmodtam erről, nagyon örülök" - lelkendezett.



Csütörtökön a női egyéni összetett döntővel folytatódik a stuttgarti világbajnokság.