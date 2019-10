Már megint

Sportparkot adtak át a szatmári Csengerben

Az államtitkár az ünnepségen elmondta, a kormánynak szándékában áll a sportfejlesztéseket biztosítani a települések számára, de ez csak akkor lehetséges, ha az adott település lakói és vezetői partnerek ebben.



Szabó Tünde kitért rá, hogy Csenger számos kiváló atlétát adott az országnak, akik példaképekké váltak szűkebb közösségükben is. Nagyon fontos támogatni az élsportot és az utánpótlás-nevelést, de ugyanilyen fontos a szabadidősport segítése is - tette hozzá.



Egyetlen eszköz van a kezünkben, amivel meg lehet tartani egészségünket, ez pedig a sport - hangsúlyozta az államtitkár. Az eddigi csengeri szabadidős sportfejlesztéseket méltatva azt mondta, ezzel az eszközzel lehet például közösségteremtő erőt kialakítani a városlakók között és egyben aktívabb, mozgásban gazdagabb életmódra késztetni őket.



Forján Zsolt, a magyar-román határ melletti kisváros polgármestere (Fidesz-KDNP) elmondta, az elmúlt években Csengerben számos sportberuházás valósult meg, megnyílt a strand, a tanuszoda-program keretében az országban elsőként épült meg a fedett uszoda, ifjúsági diákszállót hoztak létre, a Belügyminisztérium támogatásával az egykori úttörő sporttelepen új műfüves labdarúgó-pálya, taós forrásból pedig sportöltöző is épült.



A kormány további 225 millió forint értékű támogatása segítségével egy újabb füves pálya és a környezetében lévő parkolók mellett kialakították az új, kétszáz méter hosszú rekortán futópályát és a szabadtéri kondiparkot - ismertette a városvezető.