Atlétikai vb - Rivasz-Tóth Norbert országos csúcsot dobott gerelyhajításban

A két éve U23-as Európa-bajnok versenyző egy héttel a vb előtt került be a csapatba, mivel a vb-szintet (83,00 m) nem sikerült megdobnia, de 82,26 méteres eredményével befért a 32-es mezőnybe. Azóta 82,44 méterre javította idei legjobbját.



Dohában viszont 84 méterben határozták meg a selejtezőszintet, ehhez a magyar dobónak meg kellett javítani 83,08-as országos csúcsát. Rivasz-Tóth Norbert ezt meg is tette, elsőre 83,42 méterig hajította a gerelyt, és saját, 2017-es magyar rekordját adta át a múltnak.



Másodikra 81,06-ot, harmadikra 77,27-et dobott, és csoportjában a hatodik helyen végzett, így jó esélye van a döntőbe jutásra. Az, hogy sikerül-e bekerülnie a 12 közé, a magyar idő szerint 17 órakor kezdődő másik csoport küzdelmei után dől el.



"Nagyon reméltem, hogy előbb-utóbb kijön a lépés, mert nagyon hosszú ez a szezon" - nyilatkozott a 23 éves Rivasz-Tóth. - "Feburár elején kezdtünk, igyekeztem minél jobban a 83 méter felé haladni, mert az volt a vb-szint. Ez nem sikerült, csak már szeptemberben, akkor dobtam 82,44-et. Várni kellett a kijutásra, ami elég körülményes volt, nem sokkal a vb előtt derült ki, de szerencsém van, hogy a gerelyhajítást a vb vége felé rendezik."



Hozzátette, bár a bemelegítésnél még kereste a technikát, de érezte, jó formában van.



"Most várom, elég lesz-e a döntőhöz. Ilyen eredmény elegendő szokott lenni, de ez csak a statisztika" - fogalmazott.