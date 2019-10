Siker

Női kézilabda BL - Fölényes győzelemmel kezdett a címvédő Győr

A címvédő Győri Audi ETO KC házigazdaként 12 góllal legyőzte a svéd IK Sävehof csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában, vasárnap. 2019.10.06

MTI/Krizsán Csaba

Eredmény, Női BL, csoportkör, 1. forduló, D csoport:

Győri Audi ETO KC-IK Sävehof (svéd) 35-23 (17-11)



A címvédő hazaiak keretéből Görbicz Anita, Veronica Kristiansen, Amanda Kurtovic és Kari Aalvik Grimsbö is hiányzott, ennek ellenére kiválóan, 5-0-s sorozattal kezdte a mérkőzést a Győr. A vendégek időt kértek, ám Kari Brattset vezérletével a Győr továbbra is rendkívül hatékonyan támadott, Kiss Éva pedig a kapuban nyújtott kiváló teljesítményt.



A Sävehof gondoskodott róla, hogy ne dőljön el idejekorán a mérkőzés, hiszen kétszer is sikerült két gólra felzárkóznia, de az ETO az első félidő második felében egy újabb 5-0-s szériát produkált, és a szünetben megnyugtató előnnyel vezetett.



A győriek gyors, pontos játékával nem tudtak mit kezdeni a skandinávok, először a 37. percben alakult ki tízgólos különbség a csapatok között, ezt követően viszont néhány gyors ellenakcióval ismét csökkentette hátrányát a Sävehof (24-17).



A hazaiak több lövést elrontottak, illetve Sofie Börjesson védett, de a svédek ezúttal csak hat találatra tudták megközelíteni a címvédőt. A hajrában Amandine Leynaud remekül védett, erre alapozva társai egy 7-1-es sorozattal tették fölényessé sikerüket.



Az ETO csapatából Anne Mette Hansen, Eduarda Amorim és Kari Brattset is öt gólig jutott.



A győriek jövő vasárnap a cseh Baník Most csapatához látogatnak, a Ferencváros pedig ugyanazon a napon a francia Metz HB csapatát fogadja Érden.



további eredmény:

Krim Mercator Ljubljana (szlovén)-DHK Baník Most (cseh) 29-31 (14-13)

A csoport:

Metz HB (francia)-Podravka Koprivnica (horvát) 40-26 (24-13)



szombaton játszották:

Vipers Kristiansand (norvég) - FTC-Rail Cargo Hungaria 31-22 (16-11)