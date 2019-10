Autósport

Öt ország versenyzői, köztük dakarosok a gyulai terepralin

Szombaton és vasárnap rendezik meg Gyulán és környékén a Közép-európai Zóna Bajnokság (CEZ) és a nyílt magyar tereprali-bajnokság következő futamát, a Skuba Cross-Countryt, amelyen öt ország versenyzői csapnak össze nyolc gyorsasági szakaszon és 560 kilométeren. 2019.10.05 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A szervezők tájékoztatása szerint a csaknem 50 fős mezőnyben a magyarok mellett lengyel, cseh, szlovák és holland versenyzők állnak rajthoz öt kategóriában. A résztvevőknek szombaton és vasárnap is négy-négy gyorsasági szakaszt kell majd teljesíteniük a versenyen, amelyet eredetileg június elején rendeztek volna meg, de akkor a rendkívül csapadékos időjárás nem tette lehetővé a biztonságos lebonyolítást.



"Nagy megkönnyebbülés, hogy sikerült egy olyan dátumot találni a naptárban, ahová befért a futam, és mivel ezúttal sehol nem rendeznek hasonló viadalt, így több, a Dakar-ralin és az Africa Race-en is járt versenyzőt láthatunk itt, rajtuk kívül pedig három ország bajnokai is rajthoz állnak" - mondta Merkovics Viktor főszervező.



A mezőnyben a legnagyobb név a Dakar-ralit többször is megjárt cseh Miroslav Zapletal lesz.



"Rengeteg érdeklődőre számítunk, ezért a biztonságos rendezés az egyik legfontosabb feladatunk" - jelentette ki Polgár László, a verseny szervezőbizottságának elnöke. Hozzátette, szombaton és vasárnap is olyan nézői pontokat jelölnek ki, ahonnan testközelből, de biztonságos körülmények között követhetik a száguldást az érdeklődők, a gyulai Vértanúk útján elhelyezett szervizparkba pedig ingyenes lesz a belépés.



A verseny mindkét nap 8.30-kor kezdődik, a díjkiosztóra vasárnap 16.30-tól kerül sor.