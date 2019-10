Labdarúgás

Dibusz: csalódottak vagyunk

Dibusz Dénes szerint főként a befejezéseknél voltak pontatlanok a csütörtöki összecsapáson, amelyet alapvetően határozott meg, hogy a bolgár rivális 37 másodpercet követően megszerezte a vezetést.



"Nagyon csalódottak vagyunk, kicsit hasonló az érzés, mint a Dinamo Zagreb elleni hazai Bajnokok Ligája-selejtező után, hiszen akkor is szerettünk volna jó eredményt elérni, örömöt okozni a szurkolóinknak és akkor is egy csúnya vereség lett a vége" - nyilatkozta a válogatott kapus a Groupama Arénában.



A hálóőr szerint ugyan voltak lehetőségeik, de a végjátékba mindig valami kis hiba csúszott. Úgy vélte, több olyan szituáció volt, amikor centimétereken múlott egy-egy beadás vagy lövés, melyből gól születhetett volna.



"Főleg a második félidőben, kétgólos hátrányban lett volna fontos, hogy be tudjunk találni, mert akkor a szurkolóink is fellelkesültek volna, a csapat pedig új erőre kapott volna. Sajnos nem sikerült, megkaptuk a harmadik gólt, ami lezárta a kérdéseket" - fogalmazott Dibusz, aki hozzátette, a kiállítás ugyan új esélyt adott a csapatnak, de a Ludogorec rendkívül profin lassította a játékot és gyors ellentámadásaival veszélyeztetett.



Szerhij Rebrov vezetőedző csapata a vereséget követően egy pontjával harmadik helyen áll a négyesben, az október 24-i harmadik fordulóban pedig a pont nélkül sereghajtó CSZKA Moszkva vendége lesz.