Torna-vb

Torna-vb - Berki Krisztián újabb sérülés miatt kihagyja a világbajnokságot

hirdetés

"Nagyon el vagyok keseredve, hiszen csütörtök késő este biztossá vált, hogy nem versenyezhetek a világbajnokságon" - idézi a magyar szövetség pénteki közleménye az olimpiai, világ- és Európa-bajnok lólengés-specialistát.



Az UTE sportolója elmondta, hogy az edzések közben sokszor voltak fájdalmai, ezért rendszeresen injekciókat kapott, majd csütörtökön, a bemelegítéskor a vállkörzés során mintha beakadt volna a keze, hallott egy roppanást, és hirtelen nagy fájdalmat érzett, a kezét pedig már nem tudta 45 fok fölé emelni.



"Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a hétfő délutáni tréning utolsó mozdulatánál olyan érzésem volt, mintha kiment volna a vállam és vissza, de semmi probléma nem volt utána, így nem is foglalkoztam vele" - tette hozzá.



Azonnal MRI-vizsgálatra került sor, és a diagnózis szerint "egy kis darab lepattant" a vállából. Az orvosok két lehetőséget kínáltak fel számára: vagy azonnal megműtik, de az sem garancia arra, hogy jövő vasárnap versenyezni tud a stuttgarti vb-n, és nagyobb kárt is okozhat, vagy pedig egy nagyobb, tervezett operációra kerül sor a későbbiekben.



Berki elmondta, azonnal konzultált az edzőjével, Kovács Istvánnal, valamint a Magyar Torna Szövetség elnökével, Magyar Zoltánnal, és az a közös döntés született, hogy a testi épségét, az egészségét nem szabad kockáztatni.



"Kiutazom a világbajnokságra, segítem a csapatot a helyszínen, és ha hazajövök, akkor lesz egy nagyobb, tervezett beavatkozásom, és remélem, utána újra csatasorba állhatok" - mondta.



A 34 éves sportolónak nyugalmi állapotban nem fáj a válla, de 45 fok fölé továbbra sem tudja emelni, így az öltözködés is kisebb nehézséget okoz neki.



"Remélem, a jelenlétemmel támogatni tudom a válogatottat. Persze, lelkileg rettentően nehéz, bár úgy érzem, még fel sem fogtam a dolgokat, csak sodródom az eseményekkel. Próbálok a szokások szerint pozitívan hozzáállni az egészhez" - nyilatkozta.



Berki legutóbb 2017 áprilisában, a kolozsvári Európa-bajnokságon versenyzett, ahol ezüstérmes lett. Ezt követően megsérült, az első műtét ráadásul rosszul sikerült, ezért további két beavatkozásra volt szüksége, és nemrégiben elismerte, hogy soha többé nem lesz százszázalékos a válla.



"Kaotikus, és egyáltalán nem szokványos időszak van mögöttem. Nem tudtunk úgy edzeni, ahogyan azt korábban megszoktuk, és ahogy szerettem volna, a vállam ezt sok esetben nem engedte. Emiatt napról-napra készültünk, ahogyan éppen a vállam engedte" - közölte. Hozzátette, várja a következő műtétet, bizakodik, és kitart a végsőkig, de az egészségét nem szeretné kockára tenni.

A magyar férfiválogatott így Vecsernyés Dávid, Ryan Sheppard, Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Csorvási Soma összeállításban szerepel majd a stuttgarti világbajnokságon.



A 2012-es londoni olimpia bajnoka számára elméletileg nem úszott el a tokiói kvalifikáció lehetősége, arra a jövő tavaszi világkupa-versenyeken és a májusi, bakui Európa-bajnokságon is lesz lehetősége.