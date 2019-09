50 ezer fát ültetne Budapesten az UEFA

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) összesen 600 ezer, városonként 50 ezer fát ültetne a jövő nyári, 12 országban, köztük Magyarországon sorra kerülő kontinensviadal helyszínein. Ezt az UEFA kedden, a végrehajtó bizottság ljubljanai ülésén jelentette be, jelezve, hogy a klímavédelem mellett többek között ezzel az akcióval is ünnepelnék az Európa-bajnokságok 60. évfordulóját.



A mérkőzéseket Budapest mellett Londonban, Bakuban, Münchenben, Rómában, Szentpéterváron, Amszterdamban, Bukarestben, Bilbaóban, Dublinban, Glasgow-ban és Koppenhágában rendezik.



A 24 válogatottat felvonultató 2020-as Európa-bajnokság 51 mérkőzéses sorozata június 12-én Rómában kezdődik, az elődöntőknek és a július 12-i finálénak London ad otthont.

🌲🌳🌲 UEFA will plant 600,000 trees across the 12 host countries of @EURO2020 and invest in renewable energy projects to offset carbon emissions from travel to matches.



🌍 More info 👉 https://t.co/UmL42dXXZL pic.twitter.com/alxPH0xEwq