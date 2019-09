Baleset

Friss hírek a mélybe zuhant magyar artistáról

Az artistalány múlt héten esett át a csigolyaműtétjén, akkor pár órával az operáció előtt maga is bizakodva beszélt a Borsnak, most pedig kiderült, a beavatkozás tökéletesen zajlott.



"A műtét nagyon jól sikerült, három órán át tartott – mesélte a lapnak Lili édesanyja, Picard Tünde. "Már fel tud ülni és az első lépéseit is megtette. Persze fájdalmai voltak utána, de a család, a barátok és a kollégák, mind mellette álltunk és állunk" – szögezte le az édesanya.



Lilinek nem csak ők, de az egész ország szurkol.



"Nagyon kemény fából fa­­ragták, és szerencsére mentálisan és fizikailag is erős. Nagyon jólesik neki, hogy ennyien mellette állnak, ez még jobban viszi előre. Rettentő elszánt, vissza szeretne térni a trapézra" – mondta mosolyogva Tünde. Elárulta, olyannyira jól ment minden, hogy a fiatal lányt ma már haza is engedik a kórházból. Erejére szüksége is lesz, ugyanis még hosszas rehabilitáció vár rá.



Mint ismeretes, a tehetséges artista egy bosnyák cirkuszban lépett fel, amikor egy lengőtrapéz-mutatvány közben megcsúszott, és közel hat métert zuhant. A lányra azonnali műtét várt, de azt kint nem lehetett elvégezni, végül hatalmas közösségi összefogás után sikerült mentővel hazahozni a kecskeméti kórházba.