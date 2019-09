Siker!

FIFA-gála - Zsóri Dániel nyerte a Puskás Ferenc-díjat

Első magyarként Zsóri Dániel nyerte az év legszebb góljáért járó, idén tizenegyedszer átadott Puskás Ferenc-díjat, amelyet hétfőn a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) milánói gáláján vehetett át.

Szöllősi György szerint az, hogy Zsóri Dániel hétfő este a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) éves gáláján elnyerte a legszebb gólért járó Puskás-díjat, nemcsak a 18 éves támadó, hanem az egész magyar nemzet érdeme.



"Bár úgy tűnik, a semmiből jött a fiatal Zsóri Dániel csodagólja és az érte nyert Puskás-díj, valójában az egész magyar futball, sőt miután határon túl született magyar fiatalról van szó, az egész magyar nemzet erőfeszítése benne van" - nyilatkozta a milánói díjátadó helyszínén az MTI-nek a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete.



A Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke hozzátette, már a Puskás-díj létrejöttéhez is kellett magán Puskás Ferencen és az ügyet felkaroló özvegyén túl a Nemzeti Sport, a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Puskás Akadémia közreműködése.



"Aztán ott van Zsóri gólja mögött a magyar bajnokság, mégiscsak egy NB I-es rangadón született a találat. A fiatalokat előszeretettel a csapatba állító Herczeg András, az egyik legsikeresebb aktív magyar edző személye révén ott vannak mögötte az edzők, a szakma képviselői. Akárhogyan is, de az egyik legszebb új stadionban született a gól, amelyet a fiatal nemzeti televíziós sportcsatorna, az M4 Sport rögzített és közvetített, s amelyért idejében megkezdte a lobbizást a szövetség" - fűzte hozzá Szöllősi.



Szöllősi György kijelentette, benne vannak a sikerben a szurkolók is, akiknek tízezrei a legjobb tíz közül a legjobb háromba segítették a találatot.



"A többi pedig már történelem: a magyar csatárzseniről, Puskás Ferencről elnevezett globális díjat annak évtizedes története során először egy magyar futballista vehette át a FIFA-nak az egész világon figyelemmel kísért díjkiosztó gáláján. Talán nem kell mondanom, hogy mekkora öröm ez nekem azután, hogy 2006 végén, az ötletgazda néhai Csorba Istvánnal először beszéltünk a Puskás-díj lehetőségéről egy félreeső szerkesztőségi szobában" - mondta Szöllősi.

