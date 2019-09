Súlyemelés

Eltűnt a világbajnokság előtt egy magyar súlyemelő

hirdetés

A magyar csapat is megérkezett a thaiföldi súlyemelő-világbajnokság színhelyére, Pattayába, ahová azonban nem tartott társaival Magát Krisztina.



"Fogalmam sincs, mi történhetett, megsérült vagy más a gond, hiszen megvolt a repülőjegye is, és velünk együtt kellett volna eljönnie Budapestről - mondta az MTI érdeklődésére a válogatott szövetségi kapitánya, Gyurkovics Ferenc. - Nekem nem jelezte, hogy mi az oka otthon maradásának."



A 30 éves Magát, aki doppingeltiltását követően újrakezdte a versenyzést, s a 2018-as Európa-bajnokságon ezüstérmes, a világbajnokságon pedig 12. volt, a thaiföldi vébé rajtlistája szerint szerdán lépne versenydobogóra a 87 kilósok B csoportjának tagjaként.



Hiányában is lesz magyar szereplője a kategóriának: Boros Viktória, a szombathelyi Haladás VSE emelője indul, besorolása alapján a 87 kg C csoportjában, kedden. Aznap lesz jelenése a BKV Előre versenyzőjének, Szuromi Tímeának a 81 kilósok B csoportjában, míg a szegedi Nagy Péter a vb zárónapján, pénteken szerepel a plusz 109 kilogrammosok B csoportjában.