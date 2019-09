Siker

Birkózó-vb - Kiss Balázs és Lőrincz Viktor győzött, Krasznai kiesett

Lőrincz Viktor (87 kg) és Kiss Balázs (97 kg) győzelemmel kezdett vasárnap, a nur-szultani olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokság második versenynapján, Krasznai Máté (67 kg) ugyanakkor kikapott a selejtezőben és kiesett.

A délelőtti programban az olimpia műsorán is szerepelő 67, 87 és 97 kilogrammos kategória előcsatározásai zajlanak a hatalmas Barisz Arénában, amely a profi orosz bajnokságban (KHL) szereplő kazah jégkorongcsapat otthona.



Első magyarként a felkészülés hajrájában sérüléssel küzdő Krasznai Mátét szólították szőnyegre, akit nem fogadott kegyeibe a szerencse a sorsolásnál. Már a 32 közé jutásért megkapta az egyik legnehezebb ellenfelet, a világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes azeri Rasul Chunayevet. A Pénzügyőr sportolójának előzetesen nem sok esélye volt, és nem is tudta borítani a papírformát: másfél perc után leküldték, Chunayev pedig előbb felfordította, majd kiemelte és nagy ívben eldobta (0-8), ezzel technikai tussal lezárta a találkozót.



Chunayev később aztán kikapott a ranglistán második dél-koreai Han Szu Rjutól, így a magyar búcsúzott.



Krasznai Máté után a 2009-es világbajnok Kiss Balázs következett, aki az osztrák Daniel Gastllal fordulatos, egyben nagyon látványos mérkőzést vívott. Az első menet közepéig nem történt komolyabb esemény, másfél percnél aztán Kiss elindította "legendás" válldobását, amit sikeresen végrehajtott, ám riválisa felpattant és ő is bemutatott egy válldobást, amiből pedig Kiss fogott vissza és került mögé. A bírák az eseményeket nehezen tudták követni, az akciósorozat után 4-0-ás magyar vezetés állt az eredményjelzőn, ami érthetetlennek tűnt. Az osztrák sarokban Bódi Jenő nem is hagyta annyiban, videózást kért, amely után 4-3-as Gastl-vezetésre módosult az állás.



A szünetig már nem "bántották" egymást a felek, utána nem sokkal viszont Gastl indított, ám nem tudta eldobni Kisst, sőt a rutinos, 36 éves magyar klasszis gyönyörűen megkontrázta és négy pontért (7-4) eldobta őt. Az akció végén ugyanakkor az osztrák versenyző szépen visszafogott és pörgetett, majd kitolta riválisát. Ezek után 7-7-re álltak a felek, ami a később szerzett pont miatt Gastlnak kedvezett. Kiss azonban nem adta fel. Egy rövid ápolás után a BVSC veteránja - már kötéssel a fején - fejlefogásból szépen ellenfele mögé került (9-7), majd rutinosan megőrizte előnyét, és bejutott a legjobb 32 közé.



Harmadikként a 2017-es Európa-bajnok Lőrincz Viktor mutatkozott be, aki Krasznaival ellentétben nem panaszkodhatott a sorsolásra. Kiemeltként csak a 32 között kellett kezdenie, ráadásul a komolyabb eredménnyel nem rendelkező, türkmén Sihzberdi Ovelekovval. A Budapest Honvéd kétszeres vb-bronzérmese esélyeshez méltóan birkózott, és miután - másfél perc elteltével - parterhelyzetbe küldték ellenfelét, kétszer pörgetett, majd kétszer billentett és 9-0-ra megnyerte az összecsapást.



A nyolc közé jutásért a kirgiz Atabek Azisbekov vár Lőrinczre, míg Kiss Balázs a 32 között a kubai Gabriel Rosillóval mérkőzik majd.