Sport

Háromszáz versenyző indul Budapesten az első World Urban Games-en

Negyvenhat ország 300 versenyzője vesz részt a World Urban Games utcai sportok világjátékán, melyet péntektől vasárnapig rendeznek Budapesten. 2019.09.12 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az eseményt felvezető csütörtöki kerekasztal-beszélgetésen elhangzott, hogy a Csepel-sziget bejárójánál fekvő Nagyvásártelepen 2019 nyarán kezdődött a tereprendezés, majd szeptember elején indult a 60 000 négyzetméter alapterületű rendezvényhelyszín építése.



"Hatalmas munkát végeztünk az elmúlt öt-hat hónapban, olyan eseményt szeretnénk rendezni, amely a későbbi házigazdák számára mintául szolgálhat" - mondta Molnár Viktor, a szervezőbizottság tagja.



Hozzátette, az extrém és a tradicionális sportok urbanizálódtak, azaz a beköltöztek a városokba, ahol a fiatalok körében egyre népszerűbbek lettek.



"A jelen és a jövő generációja számára fontosak ezek a sportágak, ezt mutatja, hogy jövő nyáron Tokióban a 3x3-as kosárlabda és a bmx, míg 2024-ben Párizsban a bréktánc is bemutatkozik az olimpián" - fogalmazott Molnár Viktor.



Raffaele Chiulli, a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetsége (GAISF) elnöke azt mondta, boldog, hogy itt lehet Budapesten egy olyan eseményen, ahol a sport, a művészet és a zene is találkozik.



"A helyszínek lenyűgözőek, a szervezők remek munkát végeztek. Fontos, hogy tartsuk a lépést a fiatalokkal, ezzel a háromnapos rendezvénnyel nagy lépést teszünk ebbe az irányba" - jelentette ki a sportvezető.



A verseny egyik legnagyobb sztárja, az ötszörös extrémsport-játékok-győztes bmx-versenyző, a venezuelai Daniel Dhers kiemelte, a szervezők nehéz, de rendkívül magas színvonalú pályát építettek.



"A világ legjobbjai jöttek el, sok különböző stílusú versenyzőt láthatnak majd a nézők, biztosan nagy csatát fogunk vívni egymással" - mondta a 34 éves sportoló, aki néhány héttel ezelőtt megnyerte a Pánamerikai Játékokat.



A sportág ötkarikás programba kerülése kapcsán azt mondta: amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bejelentette, hogy a szabadstílusú (freestyle) bmx ott lesz a tokiói játékokon, "nagyjából egy hónapig buliztak".



"Örülök, hogy megmutathatjuk a kultúránkat az ötkarikás versenyeken is" - tette hozzá.



Az első World Urban Games megrendezéséért folyó versenyben Budapest mellett 49 másik város szállt harcba, a magyar főváros többek között Barcelonát, Los Angelest és Tokiót is megelőzve láthatja vendégül a sportolókat.



A kilátogatók hatféle sportág versenyeit, a 3x3 kosárlabdát, BMX freestyle-t, a bréktáncot, a parkourt, illetve az inline és repülő korong freestyle-t követhetik figyelemmel. Bemutatósportágként a laser run és az evezős ergométer is helyet kapott a városi sportok világjátékának programjában.



A rendezvény - melyet koncertek is kísérnek - ingyenesen látogatható.