Gyereknek hitték a cigiző szurkolót, kiborult az internet népe

Kiborult az internet népe egy videótól, melyen az látszik, hogy egy gyerek cigarettázik a Bursaspor-Fenerbahce barátságos, rákos beteg gyerekek megsegítéséért rendezett meccsen.



Mint utólag kiderült, a gyerekképű dohányos egy 36 éves családapa, aki a fiával látogatott ki a meccsre.



Az megint más kérdés, hogy egy ilyen meccsen, gyerek mellett miért kell cigarettázni.

Short footage from the game Fenerbahce vs Bursaspor organized to help kids. pic.twitter.com/PKEIhty4Fc