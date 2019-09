Siker

Torna vk - Hat magyar jutott döntőbe Szombathelyen

Hat magyar tornász jutott döntőbe a szombathelyi világkupaverseny pénteki selejtezőiből, amelyeknek során Vecsernyés Dávid, Makra Noémi és Schermann Bianka egyformán két-két szeren is bekerült a fináléba.

A magyar szövetség (MATSZ) tájékoztatása szerint a csapat "minden idők egyik legjobb selejtezőbeli eredményét érte el a hazai vk-t tekintve".



A férfiaknál az Európa-bajnoki bronzérmes Vecsernyés nyújtón ötödikként (13.700 pont), lólengésben pedig hetedikként (13.800) jutott be a döntőbe, míg talajon az első felnőtt világkupáján szereplő Mészáros Krisztofer 13.950 pontot szerezve negyedik helyen került a fináléba. Az amerikai-magyar kettős állampolgárságú Ryan Sheppard 13.300 ponttal lett hatodik a gyűrű selejtezőjében, ezzel kivívta magának a döntős szereplés jogát.



A nőknél Makra Noémi 13.250 ponttal megnyerte gerendán a selejtezőt, talajon pedig ötödikként (12.750) jutott a fináléba. A pályafutása első világkupáján versenyző Schermann Bianka felemáskorláton lett első 13.750 ponttal, míg talajon a negyedik helyen (12.850) került be a legjobbak közé. Ugrásban Bácskay Csenge hetedik lett (13.275) a selejtezőben, így ezen a szeren döntős lesz.



A program szombaton és vasárnap a finálékkal folytatódik, a legjobbak mindkét napon 15 órától mutatják be gyakorlataikat az Arena Savariában. Szombaton a nőknél az ugrást és a felemáskorlátot láthatják a nézők, míg a férfiaknál talajon, lovon és gyűrűn versenyeznek az indulók. Vasárnap a férfiaknál ugrásban, korláton és nyújtón, a nőknél pedig a gerendán és a talajon hirdetnek győztest.