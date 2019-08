Sport

Több mint 1100-an futottak a Runway Run jótékonysági versenyen

Több mint 1100-an vettek részt a Runway Run jótékonysági futóversenyen szombaton a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.



A rendező Budapest Airport sajtóközleménye szerint a meghívásos versenyen idén a légiközlekedési iparág szakemberei, a hatóságok, illetve légitársasági és más, nemzetközi nagyvállalatok képviselői állhattak rajhoz a repülőtér lezárt 1. futópályáján, illetve ott volt a mezőnyben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.



A rajt előtt a futók bemelegítését Vigh Domonkos fitnesz és testépítő Európa- és világbajnok segítette, az indulók között pedig olyan kiemelkedő sportolók is voltak, mint Storcz Botond és Kovács Katalin olimpiai bajnok kajakozó.



A felnőttek közül öt kilométeren a női mezőnyben Herter Katalin Júlia, a férfiaknál Csuka Balázs bizonyult a leggyorsabbnak. Tíz kilométeren Vas Gábor és Szőke Cecília ért elsőként célba. Szijjártó Péter tíz kilométeren 43 perc 56 másodperc alatt ért célba, amivel a 18. helyet érte el.



A gyerekek számára immár harmadik éve lehetőség volt a másfél kilométeres táv teljesítésére.



A nevezésekből befolyt összeget a Budapest Airport idén is a sérült és fogyatékkal élő emberek sportolását támogató Suhanj! Alapítványnak, illetve a leukémiás gyermekek gyógyulását segítő brit Anthony Nolan alapítványnak ajánlja fel.