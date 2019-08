Labdarúgás

El-selejtező - Rebrov agresszív támadójátékot vár a Ferencvárostól

Szerhij Rebrov vezetőedző agresszív támadójátékot vár a Ferencváros labdarúgócsapatától az Európa-liga selejtezőjének utolsó fordulójában a litván FK Suduva ellen. 2019.08.28 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Telt házas hazai mérkőzés előtt állunk, amelyen a csoportkör a tét, ennél nagyobb motiváció nem kell. Az Újpest elleni rangadókhoz tudom hasonlítani" - mondta szerdai sajtótájékoztatóján az ukrán szakember a csütörtöki visszavágóval kapcsolatban.



Rebrov hasonló stratégiára számít a riválistól, mint amit a gól nélküli döntetlennel végződött első felvonáson mutatott. Hozzátette, ez eddig bevált a Suduvának, kiváló eredményeket ért el a selejtező során, így nem gondolja, hogy ezen változtatna. Úgy vélte, saját csapata számára a türelem és a koncentráció lehet a legfontosabb, amelyen elsősorban a helyzetkihasználáson kell javítani a múlt heti meccshez képest.



"Nemcsak az eredmény, hanem a játék is gyenge volt a második félidőben, de tanulni kell a hibákból. Ez a vereség talán rávilágított arra, hogy megfelelő motivációval és elszántsággal kell pályára lépniük a játékosoknak" - utalt arra Rebrov, hogy a Puskás Akadémiától elszenvedett 4-1-es bajnoki vereség akár jókor jött pofon is lehet.



Az FTC trénere elárulta, fehérorosz támadója, Mikalaj Szihnevics néhány napja állt újra edzésbe sérülése után, rajta kívül mindenki egészséges.



Sigér Dávid arról beszélt, nagyon dühös volt a felcsúti kudarcot követően, de azt érzi, hogy most az egész csapatot áthatja a dacosság, amelyet fel kell használniuk és a saját javukra kell fordítaniuk a csütörtöki mérkőzésen.



"Amióta a Ferencvároshoz kerültem, a válogatott meghívó is a célom lett. Noha a héten megkaptam, még nem sikerült megélnem, mert nagy nyomás van rajtunk, a többi között a Suduva elleni visszavágó miatt. Talán majd, ha ott leszek a telki edzőtáborban" - mondta a 28 éves középpályás azzal kapcsolatban, hogy pályafutása során először hívták meg a nemzeti együttes keretébe.



A Ferencváros-FK Suduva párharc visszavágója csütörtökön 20 órakor kezdődik a Groupama Arénában, a továbbjutó a második számú európai kupasorozat csoportkörében folytathatja nemzetközi szereplését. Ez a bravúr 15 éve sikerült legutóbb a Ferencvárosnak.



A mérkőzést az M4 Sport és a Kossuth Rádió is élőben közvetíti.