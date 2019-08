Vízilabda

A Duna Arénában játsszák újra a magyar-orosz olimpiai döntőt, elbúcsúztatják Kiss Gergelyt

Pénteken és szombaton kétnapos vízilabda-fesztivált rendeznek a Duna Arénában, melynek keretében a "újrajátsszák" a 2000-es sydneyi olimpia magyar-orosz döntőjét, illetve elbúcsúztatják az utolsó, még aktív háromszoros ötkarikás győztes Kiss Gergelyt.

A keddi sajtótájékoztatón kiderült, hogy mindkét nap a délelőtti programban utánpótlás-mérkőzéseket rendeznek. Pénteken 18 órától a magyar női felnőtt- és az Universiade-válogatott összecsapása vezeti fel az egyik csúcspontot: 19 órától levetítik a 19 évvel ezelőtti, 13-6-os magyar sikerrel végződött finálét, 20 órától pedig a két csapat ugrik vízbe. Magyar részről a Millennium Mastersben 34 olimpiai és 14 világbajnoki aranyérem tulajdonosa száll majd medencébe.



A fesztivál szombati napján 17.30 és 18.45 között közönségtalálkozó keretében ünnepelhetnek a szurkolók Kemény Dénes olimpiai bajnok tanítványaival, majd újra a világbajnoki negyedik női válogatott következik, Bíró Attila együttese a kínaiakkal találkozik. Este 20 órától kezdődik Kiss Gergely búcsúmérkőzése, itt a Millennium Masters játszik majd az Óázis nevű, világ- és Európa-bajnok masters csapattal.



Kiss Gergely elárulta, 35 éves pályafutásának végéhez ér most, ez ugyanakkor a rendszerezett formára igaz, azaz nem fog már minden bajnokira elutazni, azonban ha a Honvédnak szüksége van a játékára, akkor még bevethető lesz.



A sajtótájékoztatón részt vett a Millennium Masters két tagja, Märcz Tamás, a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya, illetve a kapus Gergely István, aki jelenleg a Honvéd ügyvezető elnöke. Előbbi elmondta, a hetedik kerületben együtt nőtt fel a nála három évvel fiatalabb Kiss Gergellyel, akit már vízilabdás pályafutása előtt ismert, majd évekig ellenfelek voltak klubszinten, mielőtt a válogatottban együtt játszottak.



Gergely István hangsúlyozta, mielőtt nem kerültek azonos csapatba, sokszor csak azt érezte, hogy asszisztál Kiss Gergely lövéseinél. "Egy hálóőrnek nem mindig a kapusok a példaképük, nekem, amikor hátul nem ment mondjuk annyira, mindig ő belé kapaszkodtam, tudtam, hogy elöl majd vinni tudja a hátán a csapatot. A méretei mellett az emberi nagyságát is ki kell emelni, hiszen nincs olyan ember, aki nem szereti őt" - nyilatkozta Gergely István.



Kiss Gergely már az 1998-as perthi világbajnokságon ezüstérmes magyar válogatottban is ott volt, a három olimpiai bajnoki címe mellett 2003-ban Barcelonában világbajnok lett, 1997-ben és 1999-ben pedig Európa-bajnok.