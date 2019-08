Kajak-kenu vb

Kopasz Bálint: a hajrában kizártam a külvilágot

Kopasz Bálintot nem zavarták meg riválisai, így taktikus versenyzéssel magabiztosan győzött K-1 1000 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon szombaton.

MTI/Kovács Tamás

A magyar kajakos a döntő után elmondta: legnagyobb ellenfelei, a cseh Josef Dostal és a portugál Fernando Pimenta fizikailag ugyan erősebbek nála, és a táv elején el is tudtak menni tőle, de ez nem zavarta meg, mert látótávolságon belül tudott maradni.



"Nagyon szerettem volna őket legyőzni, és gondoltam, ennél jobb hely és lehetőség nem is kell rá, mint Szegeden, hazai közönség előtt egy vb-döntőben" - mondta.



A fináléval kapcsolatban hozzátette: már elég nemzetközi versenyrutint szerzett magának, így kellően taktikussá vált.



"Kemény, fárasztó finálé volt, de az ezres egy hosszú verseny. A cél előtt 400 méterrel még hallottam a szpíkert, a közönséget, aztán 200 méterrel a vége előtt már nagyon koncentráltam, hogy a tervek szerint megindítsam a hajrát. Utána pedig kizártam a külvilágot és csak magamra figyeltem. Az utolsó 50 méteren ki tudtam nézni oldalra, láttam, hogy megnyugtató az előnyöm, így kicsit kiengedtem, mert addigra már nagyon nagy volt a nyomás a fejemen" - fejtette ki.



Közvetlenül a férfiak 1000 méteres kajakdöntőjét követően a nők hasonló száma következett, amelyben ismét magyar siker született Csipes Tamara révén.



"Annyiban különbözött a mostani a 2011-es, nyolc évvel ezelőtti győzelmemtől, hogy most sokkal jobb formában és más taktikával versenyeztem. Akkor nem is tudtam élvezni a döntőt, ezúttal viszont az elejétől a végéig" - közölte Csipes, aki hozzátette: nyolc éve féltávnál még csak hetedik helyen állt, amitől meg is ijedt. Most viszont rögtön az élre állt, és végig olyan tempót diktált, amit a riválisok nem tudtak lekövetni.



"Az a legnagyobb különbség a nyolc évvel ezelőtti önmagamhoz képest, hogy a szülés óta sokkal felszabadultabban edzek és versenyzek" - mondta 2017-ben született kislányára utalva.



A kajaknégyes vasárnapi döntőjével kapcsolatban kiemelte: másik távról és csapathajóról van szó, ami szakmailag teljesen más feladat lesz, de magával tudja vinni a mai nap pozitívumait.