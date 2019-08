Kudarc

Kajak-kenu-vb - Kozák hidegzuhanyként élte meg a kizárást

A csütörtöki előfutam után kizárták az 500 méteren címvédő Kárász Anna, Kozák Danuta kajakpárost a szegedi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, mert a hajójuk könnyebbnek bizonyult a megengedettnél a mérlegelésnél. 2019.08.23 10:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kajakos Kozák Danuta a péntek délelőtti előfutamból a második helyen jutott tovább 500 méter egyesben a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon: az ötszörös olimpiai bajnok, aki címvédő ebben a számban, nemcsak az ellenfelekkel és az erős hátszéllel kellett megküzdenie, hanem túl kellett tennie magát a csütörtöki kizáráson.



Az UTE 32 éves sportolójának ez az egy száma maradt a viadalon, miután Kárász Annával alkotott címvédő párosát egy nappal korábban az előfutam után diszkvalifikálták, mert túl könnyű volt a hajójuk.



A kajakos a pénteki futam után elmondta: egyrészt "rendbe kellett tennie a fejét", másrészt félre kellett tennie a párosban történteket.



"Leginkább azt dolgoztam fel nehezen, hogy a mi jól működő rendszerünkbe, a versenyrutinunkba hiba került" - emelte ki. Hozzátette: a hajójuk súlyát "kicentizték" ugyan, de kétszer ellenőrizték a szerdai edzéseik után, és még a csütörtöki előfutamot megelőzően is.



"A futam előtti mérlegelést rontottuk el, és lehet ugyan összeesküvés-elméleteket gyártani az okokra, de még most sem tudjuk, hogy mi okozhatta a problémát" - fogalmazott.



Azt mondta: hidegzuhanyként élte meg a kizárást, ami igazából Kárász Annának fájhatott jobban, hiszen neki az az egy száma volt a vb-n.



"Mivel nekem most még az egyesre kell koncentrálnom, igazából csak a vb után csapódik majd le egy ekkora hiba. Annával egyelőre csak a lelket próbáljuk meg tartani egymásban, de mivel tudja, hogy nekem maradt még feladatom, csak a vb után tudjuk ez egészet alaposan átbeszélni" - mondta.



Az egyes előfutammal kapcsolatban megjegyezte: az erős hátszél már zavaró tényező, de a pályája azért nem volt rossz. A második helyezése pedig nem zavarja - az első öt helyezett jutott a középfutamba -, mert az elsődleges célja a továbbjutás mellett az volt, hogy jó érzésekkel szálljon ki a hajóból, és ez a második helyezés ellenére megvolt.



Ebben a számban szombaton rendezik a középfutamot és vasárnap a döntőt. Öt tokiói indulási jog talál gazdára Szegeden.

előfutamok:

férfi K-2 1000 m (Kammerer Zoltán, Gál Péter) - olimpiai szám

férfi C-1 1000 m (Kiss Tamás) - olimpiai szám paraverseny, döntők 11.00 előfutamok 11.15:

férfi K-2 200 m (Balaska Márk, Apagyi Levente)

női C-2 200 m (Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső)

középfutamok 12.03:

férfi C-1 500 m (Bodonyi András)

A döntők

15.03:

női K-2 200 m (Lucz Anna, Kiss Blanka)

férfi C-2 200 m (Korisánszky Dávid, Mike Róbert)

női C-1 500 m (Bragato Giada)

férfi K-1 500 m (Dombvári Bence)

férfi C-2 500 m (Hajdu Jonatán, Fekete Ádám)

női K-2 1000 m (Hagymási Réka, Medveczky Erika)

férfi K-4 1000 m (Erdőssy Csaba, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Kós Benedek)

középfutamok

16.18:

női K-1 200 m (Lucz Dóra)- olimpiai szám

férfi K-1 200 m (Csizmadia Kolos) - olimpiai szám

női C-1 200 m (Nagy Bianka) - olimpiai szám

férfi C-2 1000 m (Kiss Balázs, Mike Róbert) - olimpiai szám

férfi K-1 1000 m (Kopasz Bálint) - olimpiai szám