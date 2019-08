Siker

Kajak-kenu-vb - Egyből döntőbe jutott az 500-as női kajaknégyes és női kenupáros

A csütörtöki versenynap zárásaként négy 500 méteres szám előfutamait bonyolították le a szegedi olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon: magyar részről a női kajaknégyes és a női kenupáros egyből bejutott a döntőbe, így karnyújtásnyira került a kvótaszerzéstől.



Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső kenupárosa az új ötkarikás számban aranyesélyessé lépett elő azok után, hogy a címvédő kanadai duó egy doppingügy miatt közvetlenül a vb rajtja előtt visszalépett. A tavalyi vb-n ezüstérmes, idén Európa Játékok-győztes magyarok előfutam-győzelemmel megspórolhatták maguknak a középfutamot, s ők éltek is a lehetőséggel, a nézők biztatása közepette egy hajóhosszt vertek a mezőnyre. A vasárnapi fináléban az első nyolc hely ér kvótát, azaz a győri duónak már csak egy ellenfelet kell megelőznie a tokiói indulási jog megszerzéséhez.



"Már nagyon vártuk a rajtot, és nagyon jó élmény volt a szegedi közönség előtt versenyezni" - mondta Takács Kincső.



"Bennem nagy a hiányérzet amiatt, hogy Laurence Vincent-Lapointe és Katie Vincent nincs itt a mezőnyben, nagyon szerettünk volna ellenük versenyezni. Ettől függetlenül van még erős egység a riválisok között, ott vannak az oroszok és a kínaiak is" - tette hozzá Balla Virág.



Az ugyancsak kvótára és éremre hajtó férfi kajaknégyesnek a népes mezőny miatt nem volt lehetősége egyenes ágon a fináléba kerülni, de Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs és Kuli István azért megörvendeztette a nézőket egy futamgyőzelemmel, így önbizalommal telve készülhet a szombati középfutamra. A szám döntőjére a vasárnapi zárónapon kerül sor.



A női kajaknégyeseknél is négy versenyzői kvóta a magyarok célja, s a csapat csütörtökön óriási lépést tett ezek megszerzése felé. Az ifjúsági világbajnok Gazsó Dorka Alida által sztrókolt hajó - Csipes Tamarával, Medveczky Erikával és Bodonyi Dórával - erődemonstrációt tartott az előfutamban, több mint egy hajóhossz előnnyel nyert, és az első hely máris döntőt ért. A kvartettek kvótaelosztásánál alapelv, hogy ha kevesebb mint négy kontinens versenyzői végeznek az 1-10. helyen, a tizedik, a kilencedik és ha szükséges, még a nyolcadik helyezettek kvótáit is újraosztják, amíg meg nem lesz a négy résztvevő földrész. A vasárnapi döntőben tehát az első hét hely biztosan elég az üdvösséghez, de a magyarok mostani teljesítményét látva ezzel aligha fognak megelégedni.



A férfi kenunégyeseknél - ez a szám nem szerepel az ötkarikás játékokon - a Korisánszky Dávid, Bakó Tamás, Sáfrán Mátyás, Mike Róbert összeállítású magyar hajónak öt egységet számláló előfutamában mindössze két riválist kellett maga mögé utasítania a döntőbe kerüléshez, s ezt a feladatot sikerült is teljesítenie. Bár a lengyelektől kikapott, a románokat, a spanyolokat és az indiaiakat megelőzte, s ezzel a második hellyel bekerült a vasárnapi fináléba.