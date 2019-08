Programajánló

Nyitott kapuk és udvarok hétvégéje Szentendrén

A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivállal búcsúztatja a nyarat a Duna-parti város augusztus utolsó hétvégéjén. A három nap alatt több mint 250 program várja a látogatókat. 2019.08.20 07:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ezekben a napokban még az óváros rejtett szegletei is megtelnek élettel, utcák, terek, városházi épületek, múzeumok, udvarok, kertek és beugrók szolgálnak helyszínéül koncerteknek, utcatárlatoknak, műhelysétáknak, tárlatvezetéseknek, előadásoknak - mondta el Solymosi Heléna, a szervező Szentendrei Kulturális Központ vezetője.



A több mint 250 esemény azt is jelenti, hogy a fesztivál minden percében számos program zajlik párhuzamosan és nincs megállás éjszaka sem. A nyár végi fiesztában egyszerre jelenik meg a város mediterrán hangulata és a pezsgő kulturális élete - hívta fel a figyelmet az ügyvezető.



Augusztus 30-án és szeptember 1-jén kiállítások, workshopok, performanszok és számtalan koncert - mások mellett a Bagossy Brothers Company, Soulwave, Ocho Macho, Ferenczi György és a Rackák vagy az EfZámbó HDB - várja az érdeklődőket az esti fényfestések mellett.

A rendezvény a város kulturális intézményeinek, civil szervezeteinek, művészeti egyesületeinek és üzleti vállalkozásainak összefogásával jött létre - emelte ki Solymosi Heléna, aki hozzátette, hogy az erre az alkalomra kitáruló porták és a városséták gyakran nemcsak a távolabbról érkezőknek, de az itt élőknek is számos új, érdekes információt tartogatnak.



A város immár hagyományos egyedi programjának számító ArtUdvarok keretében 44 házigazda nyitja meg óvárosi portáját, így a látogatók betekintést nyerhetnek a szentendrei udvarokba, találkozhatnak az ott lakókkal - akik között van festőművész, kőfaragó, közgazdász, nyelvtanár, művészeti író, restaurátor, galériás -, és megismerhetik munkájukat, életüket. Ők a házigazdái az eseményeknek és ők szervezik az ottani programokat is, de a városi séták is az "ismeretlen" Szentendre felfedezését segítik egy-egy tematika köré fölépítve.



A művészet mindenütt jelen lesz, így megjelenik az egyházi helyszíneken a SacraArt égisze alatt, de még a tányérokon is a GastroArt-kezdeményezésben résztvevő éttermeknél - mondta.



A jól ismert programelemekről szólva emlékeztetett: a látogatókat ebben az évben is várja a Gasztro Utca a Dunakorzó belvárosi szakaszán, sőt a kulináris élvezetek kedvelői a GastroArtban 11 étteremben és cukrászdában kóstolhatják végig a vendéglátósok és a szentendrei képzőművészek együttműködésével, kizárólag erre a hétvégére elkészített ételkreációkat. Ugyancsak tradicionális része a nyárbúcsúztatónak a jótékonysági gumikacsaverseny, ahol ezer sárga gumiállatkát "versenyeztetnek" a Bükkös-patakon, de a gyerekeket számtalan műfajú programmal, foglalkozással szórakoztatják a fesztivál ideje alatt, elsősorban a Fő téren, de szerte a belvárosban is.



A fesztivál programjai döntően ingyenesek - közölte a szervező, hozzátéve, hogy az ArtUdvarok egyes rendezvényei belépődíjasok, melyekre már lehet elővételben jegyet venni.



A fesztivál ideje alatt a tömegközlekedési járatok meghosszabbított menetrenddel közlekednek. Részletes információk a www.szentendreejjelnappalnyitva.hu oldalon találhatók.