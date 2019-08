Labdarúgás

Labdarúgó NB I - A másik újoncot is legyőzte a Mezőkövesd

A Mezőkövesd második mérkőzését is megnyerte a labdarúgó OTP Bank Liga 2019/20-as szezonjában: Kuttor Attila együttese azt követően, hogy a múlt héten a Zalaegerszeget győzte le, szombaton az élvonal másik újonca, a Kaposvár felett diadalmaskodott. 2019.08.10 19:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

OTP Bank Liga, 2. forduló:

Kaposvári Rákóczi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 (1-2)

Kaposvár, v.: Berke

gólszerzők: Nagy K. (12.), illetve Nagy D. (14.), Cseri (30.)

sárga lap: Jakimiv (82.)



Kaposvári Rákóczi: Pogacsics - Vachtler, Ur, Hegedűs D., Hadaró - Vojnovic (Jakimiv, 58.) - Nagy R., Szakály A., Nagy K. (Beliczky, a szünetben), Csiki (Nagy J., 70.) - Ádám M.



Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos - Eperjesi, Neszterov, Katanec, Vadnai (Silye, 77.) - Berecz, Karnyicki - Pekár, Cseri (Vajda, 77.), Nagy D. (Sajbán, 86.) - Molnár G.



Az első félidőben a vendégek jelentős mezőnyfölényben futballoztak, szinte teljesen beszorították a vendéglátókat, akik egy-egy beadásban vagy gyors kontratámadásban bízhattak. Előbbiből a találkozó elején be is talált a Kaposvár, amely több mint öt év után játszott újra hazai pályán élvonalbeli mérkőzést, de a Mezőkövesd gyorsan egyenlített. Igaz, Pogacsics óriási kapushibája kellett a gólhoz. Támadásban maradt a vendégcsapat, és a félidő derekán Cseri gyönyörű egyéni megoldásával - a támadó három védőn cselezte át magát nagyszerűen, mielőtt a sarokba gurított - megfordította a találkozót.



A szünet után gyorsan eldönthette volna a mérkőzést Kuttor Attila csapata, de a helyzetek kimaradtak. A folytatásban is a mezőkövesdiek akarata érvényesült, csak rajtuk múlt, hogy nem lett nagyobb a különbség, a Kaposvár a kapura teljesen veszélytelenül játszotta végig a második félidőt.