Tenisz

Davis Kupa - Fucsovics visszatér a magyar csapatba

A magyar szövetség (MTSZ) hétfői közleménye szerint a legmagasabban jegyzett magyar teniszező (55. a világranglistán) döntésével Köves Gábor szövetségi kapitány csapata a legerősebb összeállításban léphet pályára az ukránok elleni, budapesti találkozón szeptemberben.



"Szeretnék segíteni a csapatnak, hogy jövőre legyen esélyünk kijutni a 18 csapatos világbajnokságra és az olimpiai kvalifikáció is fontos szempont volt a döntésemben. A siker érdekében előre kell tekintenem, és csak az előttem álló feladatokra koncentrálok" - idézte a kommüniké Fucsovics Mártont.



"Nagyon örülünk Marci döntésének. A visszatérése mindenképp előrelépést jelent, és reméljük, hogy a közte és a szövetség közötti fennmaradó további nyitott kérdéseket is sikerül megnyugtatóan rendeznünk" - fogalmazott Szűcs Lajos, az MTSZ elnöke. Hozzátette, úgy gondolják: a magyar tenisz elsődleges érdeke, hogy a legjobb hazai játékos játsszon a nemzeti csapatban. - "Örülünk, hogy a visszatérésével új időszámítás indulhat e tekintetben is. A szövetség reméli, hogy a Davis Kupa-válogatott, illetve Marci olimpiai kvalifikációs tervei is sikerrel járnak majd" - emelte ki.



Fucsovics és Babos Tímea tavaly szeptemberben közölték: nem kívánnak együttműködni az MTSZ-szel, mindaddig nem adják a nevüket egyetlen az MTSZ-hez köthető eseményhez, versenyhez, amíg a szövetség működésében nem lesznek jelentős változások, a vezetőség nem változtat a játékosokhoz való viszonyán és jelenlegi szakmai koncepcióján. Januárban a két játékos aztán közösen jelentette be, hogy álláspontjuk nem változott, ezért továbbra sem kívánnak pályára lépni nemzeti színekben.