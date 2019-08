Botrány a Craiova-Honvéd-meccsen - videó

A Budapest Honvéd gól nélküli döntetlent követően tizenegyesekkel búcsúzott a csütörtöki visszavágón a román Universitatea Craiovával szemben a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének második fordulójában.



A találkozó nem mindennapi körülmények között zajlott, ugyanis sérülések miatt az első félidőben hét percet kellett hosszabbítania a játékvezetőnek, majd a hosszabbítás utolsó pillanatai között újabb fél óra telt el.



A Honvéd búcsújával eldőlt, hogy utolsó magyar csapatként már csak a Bajnokok Ligája-selejtezőben érdekelt Ferencváros van versenyben a nemzetközi kupaporodon.



Európa-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó: CSU Craiova (román)-Budapest Honvéd 0-0 - tizenegyesekkel: 3-1



Craiova, 22 134 néző, v.: Hunter (északír) sárga lap: Vatajelu (59.), Bancu (93.), Ionita (111.), Fortes (132.), illetve Lovric (23.), Kukoc (33.), Moretti (52.), Moutari (57.), Kamber (115.), Batik (132.)



Craiova: Piglacelli - Martic (Briceag, 13.), Kelic, Acka, Bancu - Cicaldau, Mateiu, Ivanov (Qaka, 75.) - Barbut, Roman (Fortes, 94.), Vatajelu (Ionita, 63.)



Budapest Honvéd: Lefkovits (Berla, 40.) - Batik, Kamber, Lovric - King, Kesztyűs, Moretti (Uzoma, 73.), Banó-Szabó, Kukoc (Niba, 92.) - Moutari, Kulacs (N'Gog, 78.)

Az első félidőben a hazaiak ugyan mezőnyfölényben futballoztak, de komolyabb helyzetet nem tudtak kidolgozni. A Honvéd jól megszervezte a védekezését, ugyanakkor elveszítette kapusát, Lefkovits Robi súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett, helyére a kispesti akadémiáról érkező 20 éves Berla Attila állt be, aki első alkalommal szerepelt a felnőtt csapatban.



A folytatásban a fiatal magyar kapus játszotta a főszerepet, több nagy védéssel járult hozzá, hogy a kapura teljesen veszélytelen kispestiek eljutottak a hosszabbításig, majd a tizenegyes-párbajig.



A hosszabbítás botrányos jelenetekkel zárult, miközben a játékosok egymással kakaskodtak, a játékvezető közvetlen közelében robbant fel egy pályára bedobott hanggránát. Emiatt több mint fél órát állt a játék, majd jöhettek a tizenegyesek, a negyedik játékvezető felügyelete mellett.



A kispestiektől hárman is hibáztak, a románok közül senki, így a Honvéd búcsúzott.



A Budapest Honvéd honlapján csütörtök este megjelent közlemény szerint a klub megóvja a mérkőzést.



"Klubunk számára elfogadhatatlan, ami a találkozó végén történt, hogy a játékvezető, vagy éppen a játékosaink veszélynek legyenek kitéve, a Honvéd vezetése pedig úgy döntött, hogy megóvja a találkozót, amelyet ilyen körülmények között nem lehetett volna tovább folytatni" - írták a kispestiek.

