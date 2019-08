Labdarúgás

MLSZ - Tízmillió forint is lehet az egyszeri pirotechnika-használatért kiszabott büntetés

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) MTI-hez eljuttatott kommünikéje emlékeztet rá: a szervezet elnöksége július elején tartott ülésén határozott arról, hogy a pirotechnikai eszközök használatának visszaszorítása érdekében szigorítja a fegyelmi szabályzatot. Ennek értelmében egyszeri használat esetén is minimum egymillió, maximum tízmillió forintos büntetésre számíthatnak a klubok.



A MLSZ kiemeli, hogy az európai szövetség (UEFA) évek óta szigorúan bünteti a pirotechnikát a stadionokban, illetve a magyar törvények is tiltják a pirotechnikai eszközök bárminemű használatát.



"Az elmúlt években a korábbinál lényegesen biztonságosabbá vált a hazai labdarúgó-mérkőzések látogatása, a szurkolók ma már jóval otthonosabban érezhették magukat a stadionokban. Ezzel összefüggésben jelentősen csökkent a biztonsági okokkal összefüggő fegyelmi eljárások száma, egyedül a pirotechnika visszaszorításában nem sikerült előrelépni" - írja a szövetség.



Az MLSZ hangsúlyozza, Magyarországon jogszabály tiltja a pirotechnikai eszközök illegális használatát, mert bár látványosak, rendszeresen sérüléseket eredményeznek és súlyos vagyoni kárt okozhatnak. A stadionokban ráadásul nagy számú néző foglal helyet viszonylag kis helyen, ezért a pirotechnikai eszközöket nem lehet biztonságosan működtetni.



"A növekvő számú sérülések mellett súlyos anyagi károkat is okoztak az ilyen eszközök, székek, molinók és más berendezési tárgyak meggyulladása gyakori jelenség a stadionokban" - teszi hozzá az MLSZ közleménye, emlékeztetve, hogy az utóbbi hónapokban több súlyos sérülést okozott a hazai futballpályákon a pirotechnika használata.



"Az MLSZ nem vállalhatja személyi sérülések kockázatát, ezért az új szezon előtt szigorította a fegyelmi szabályzatot: a pirotechnikai eszközök egyszeri alkalommal történő használata 1 millió forinttól 10 millió forintig terjedő pénzbüntetést von maga után, többszöri előfordulás esetén a pénzbüntetésen túl szektor(ok) bezárását róhatja ki a fegyelmi bizottság" - figyelmeztet a szövetség.