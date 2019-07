Kihívás

Budapest Urban Games - Ötszázan úszhatják át a Dunát augusztus 31-én

hirdetés

Ötszázan úszhatják át a Dunát augusztus 31-én az Utcalimpiának is nevezett Budapest Urban Games (BUG) keretein belül.



A szervezők hétfői tájékoztatása szerint a jelentkezők a Műegyetem rakparttól teljesíthetik majd a 470 méteres távot.



Az úszók biztonsága érdekében 9 és 14 óra között teljes hajózár lép életbe a Duna belvárosi szakaszán, vagyis ebben az időszakban a hajóforgalom leáll a Rákóczi híd és az Árpád híd között, a kikötőkben álló hajók pedig nem hagyhatják el a pontonokat.



Az eseményt idén is a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat biztosítja 15 mentőhajóval, hajónként három vízimentővel. Az átúszást menet közben megszakító versenyzőket azonnal kiemelik a vízből. Az úszófolyosót a szakértők a legbiztonságosabb folyószakasznak tartják, ezen a részen nincsenek örvények és augusztus végére az apadás is elkezdődik. A vízminőséget a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Vízminőségi Vizsgáló Laboratóriuma a verseny előtti napokban ismét ellenőrzi majd.



Tavaly a legjobb időeredményt elérő úszó 4:13 perc alatt teljesítette a távot, az átlagteljesítmény 7-10 perc volt. A szakértők elsősorban a gyorsúszást ajánlják, ami természetesen kiegészíthető mellúszással.



A regisztráció ingyenes, azonban érvényes orvosi igazoláshoz kötött. Amatőrök esetében egy hónapnál nem régebbi orvosi igazolást kell a helyszínen bemutatni, de a szervezők elfogadják az idei Balaton-átúszáson és Velencei-tó-átúszáson résztvevők igazolásait is. Hivatásos sportolók esetében érvényes éves sportorvosi engedély szükséges az induláshoz.



A negyedik Budapest Urban Gamest a Budapest 2019 Európa Sportfőváros sorozat részeként rendezik meg. Az Utcalimpia - amelynek célja, hogy összekovácsolja a sportközösségeket és népszerűsítse a városi sportolást - több sportolási lehetőséget kínál a futástól a streetballon át a minden évben kiemelt népszerűségnek örvendő Duna-átúszásig.