Több férfi állt ki egyszerre Serena Williams ellen, de még a szerváit sem tudták fogadni

A brit férfiak 12 százaléka gondolja azt magáról, hogy képes lenne pontot szerezni a világ egyik legjobb teniszezője, Serena Williams ellen - mutatta ki nemrégiben a YouGov közvélemény kutató.



A felmérés nyomán a Dude Perfect nevű texasi csapat, mely trükkös sportvideóiról ismert, egyszerre állt ki Williams ellen.



Hiába voltak többen, nemhogy pontot nem szereztek, még a teniszező szerváit sem tudták fogadni.

To all the non-tennis-playing men who think they can win a point against Serena, watch this... 🙃👸🏾🎾 pic.twitter.com/GEDQb76KHt