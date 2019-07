Vívás-vb

Vívó-vb - Egyetlen tussal kikapott, ezüstérmes a férfi kardválogatott

A dél-koreaiaktól egyetlen találattal, 45-44-re kikapott a döntőben, így ezüstérmes lett a magyar férfi kardválogatott a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon.

A Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású csapat szombaton 45-31-re verte a vietnámiakat, majd 45-32-re az egyiptomiakat, ezzel negyeddöntőbe jutott. A vasárnapi folytatás is magabiztos sikerrel indult, a hazai együttes 45-29-re győzte le Iránt, majd az elődöntőben 45-38-ra Olaszországot.



Az aranyéremért az előző két vb-n első dél-koreaiakkal kellett megküzdeni. A BOK Csarnok csaknem telt lelátói előtt feszült légkörű, de izgalmas és látványos tusokat hozó csatában a magyarok 45-44-re kikaptak.



A sorozatban harmadszor világbajnok dél-koreaiak a 2017-es döntőben is a magyarokat győzték le.



A férfi kardozók a magyar válogatott harmadik dobogós helyezését gyűjtötték be a világbajnokságon. Csütörtökön második lett Szatmári, majd pénteken győzött a párbajtőröző Siklósi Gergely.