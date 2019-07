Kikapott a negyeddöntőben

Vívó-vb - Márton Anna hetedik lett

A negyeddöntőben kikapott és a hetedik helyen végzett szombaton a kardozó Márton Anna a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon. 2019.07.20

Az elődöntőért Szofija Velikaját kellett volna legyőznie, de a világranglista éllovasa, az egyéniben kétszeres világbajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes orosz vívó érvényesítette a papírformát. Az első két tust még az idén Eb-bronzérmes Márton adta, de pár pillanat múlva már 2-3 állt az eredményjelzőn, majd fokozatosan nőtt a különbség, ami a végén nyolc találat volt.



"Nagyon sok pozitív élményt szereztem ma. Kicsit féltem, hogy nem tudok felszabadultan és vidáman vívni hazai közönség előtt, de ez nem így lett, minden percet élveztem a páston" - mondta a vegyes zónába mosolyogva érkező, 24 éves magyar kardozó. - "Annyi hiányérzetem van, hogy éremért jöttem erre a világbajnokságra, de a csapatversenyen ezt még be tudom pótolni. Nincs ok most a szomorkodásra."



Az elvesztett negyeddöntőjéről annyit jegyzett meg, hogy szerinte a rutin döntött a nála tíz évvel idősebb orosz vívó javára.



"Nem erre számítottam. Ő egy nagyon lendületes vívó, azt hittem, nekem fog jönni, de tudta, hogy hazai közönség előtt vagyok, menni fogok neki. Kidurrantgattam magam, ő pedig türelmes volt és várt. Mélyen elraktároztam magamban ezt az élményt, hogy ilyenkor nem szabad elveszíteni a fejemet, a higgadtságot meg kell őrizni." - fogalmazott a magyar vívó.



Pusztai Liza 19., Katona Renáta 26., Mikulik Júlia pedig 40. lett.



Eredmények:

a 64 között:

Márton Anna-Malgorzata Kozaczuk (lengyel) 15-12

Pusztai Liza-Alejandra Jhonay Benitez Romero (venezuelai) 15-12

Katona Renáta-Au Szin Jing (hongkongi) 15-12

Csan Jin Fej (hongkongi)-Mikulik Júlia 15-13

a 32 között:

Márton-Fatma Zehra Köse (török) 15-4

Mariel Zagunis (amerikai)-Pusztai 15-12

Manon Brunert (francia)-Katona 15-10

a 16 között:

Márton-Rossella Gregorio (olasz) 15-8

negyeddöntő:

Szofija Velikaja (orosz)-Márton 15-7

Teodora Gkuntura (görög)-Cecilia Berder (francia) 15-13

Bianca Pascu (román)-Anne-Elisabeth Stone (amerikai) 15-13

Olga Harlan (ukrán)-Alina Komascsuk (ukrán) 15-14