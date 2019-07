Siker

Umagi tenisztorna - Balázs Attila nagy csatában győzte le a 6. kiemeltet

Balázs Attila nagy csatában, három szettben győzte le a hatodik helyen kiemelt szerb Filip Krajinovicot az 524 ezer euró (168 millió forint) összdíjazású umagi salakpályás férfi tenisztorna szerdai nyolcaddöntőjében.

A világranglistán 208. magyar játékos - aki a kétfordulós selejtezőből jutott a főtáblára - a nyitókörben kedden este hét meccslabdát hárítva gyűrte le a hazai közönség előtt szereplő Viktor Galovicot 2 óra 43 perc alatt. Szerdán a 16 között az áprilisi, budapesti versenyen döntős Filip Krajinovic várt rá, aki az előző napon ugyancsak több mint két órát töltött a pályán, mire legyőzte a japán Daniel Tarót.



A két teniszező előzőleg kétszer találkozott egymással, s 2013-ban Münchenben, majd 2017-ben Poprádon is a jelenleg 27 éves szerb nyert.



Harmadik összecsapásukon a Davis Kupa-válogatott magyar teniszező nagyszerűen kezdett, egy brékkel 3:0-s vezetésre tett szert. A végjátékban Balázsnak öt bréklabdája volt a 6:2-höz, de végül a saját adogatógémjével került játszmaelőnybe.



A második szett az elsőhöz hasonlóan kezdődött, csak akkor a világranglistán 58. Krajinovic - aki a Grand Slam-tornagyőztes Novak Djokovicot és Stan Wawrinkát is legyőzte már - jutott egy brékkel 3:0-s vezetéshez. A folytatásban a zombori játékosnak - aki az ATP-rangsor 26. helyén is állt - 5:2-nél volt két bréklabdája a játszmához, de nem ő egyenlítette ki szetthátrányát, hanem Balázs érte utol Krajinovicot (5:5). A játszma végül a rövidítésben dőlt el, amelyben a szerb bizonyult jobbnak.



A döntő szettben 1:1 után Krajinovic ismét brékelőnybe került, de azt Balázs 2:3-nál visszavette. A hajrában 5:5-nél a szerb újfent elvette Balázs adogatójátékát, de a magyar rögtön visszabrékelt. Ismét következett a rövidítés, Balázs pedig két meccslabdához jutott, amelyből a másodikat saját szervájánál kihasználta.



A mérkőzés 2 óra 39 percig tartott.



Balázs ellenfele a negyeddöntőben a Fabio Fognini (olasz, 1.)-Stefano Travaglia (olasz) összecsapás győztese lesz.



A 30 éves Balázs előzőleg 2017-ben, szintén Umagban jutott ATP-főtáblára külföldi versenyen.



Eredmény, nyolcaddöntő:

Balázs Attila-Filip Krajinovic (szerb, 6.) 6:3, 6:7 (1-7), 7:6 (7-5)