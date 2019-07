Sport

Nem hallotta, hogy lefújták a rajtot - végigsprintelte a kört verseny nélkül - videó

hirdetés

Rettenetesen sajnáljuk a monacói Gyémánt Liga legszerencsétlenebb sportolóját, a férfi ugyanis a 400 méteres síkfutás egyik indulójaként egyedül lefutotta a teljes távot, holott egy kiugrás miatt visszalőtték a startot.



A 400-as futam rajtjánál az amerikai Khamari Montgomery hibázott, túl hamar indult, ezt jelezte is az elektronikus rendszer. Ennek ellenére nem minden futó állt le. A szélső, 6-os, 7-es és 8-as pályákon futottak tovább.



A hatoson futó Davide Re még viszonylag hamar rájött, hogy valami nem oké, 150 méter után leállt, később a 8-ason haladó Anthony José Zambrano is lestoppolt, de Jonathan Jones csak futott tovább, valószínűleg azt hitte, annyira gyors, hogy még kitartott a pályaelőnye – a hetesen induló futó csak a nyolcason indulót látja maga előtt – , és így minden beleadott a győzelemért. A befutó után kellett rájönnie, hogy nem is futott rajta kívül más.



A megismételt rajthoz kifulladva már nem lett volna értelme odaállnia, Zambrano sem próbálkozott újra. A már problémamentes futást a bahamai Steven Gardiner nyerte 44,51-gyel, a második helyen a 400 gát specialistájának számító Abderrahman Szamba érkezett 45,00-val - írta az Index.