Bemutatkozott az NSÜ

Ötven nappal a szeptemberi, budapesti öttusa-világbajnokság rajtja előtt hivatalosan is bemutatkozott a 2018-ban létrehozott Nemzeti Sportügynökség (NSÜ), amely az esemény szervezését, lebonyolítását végzi.



"Több mint 130 sporteseményt támogatunk 2019-ben és a sor folytatódik. A világeseményekhez világszintű rendezés szükséges és hogy a szövetségekről levegyük a rendezés terhét, 2018-ban létrehoztuk az NSÜ-t" - mondta Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a Testnevelési Egyetemen tartott csütörtöki sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy az ügynökség már sikeresen rendezte meg az asztalitenisz-világbajnokságot és a női vízilabda világliga fináléját.



Nagy Zsigmond, az NSÜ ügyvezető igazgatója azt emelte ki, hogy a magyar sport új szereplőjeként látványos események megvalósításával szeretnék igazolni létüket. Az öttusa-vb-t is úgy tervezik lebonyolítani, hogy a nézők és versenyzők is elégedetten távozzanak Budapestről.



"A magyar sport aranykorát éli, korábban nem tapasztalt állami támogatásban részesül. Küldetésünk a magyar sport szolgálata, a hazai világversenyek lehető legprecízebb szakmai, pénzügyi és jogi tervezése, előkészítése és megvalósítása" - hangsúlyozta Nagy Zsigmond.



Bretz Gyula, a Magyar Öttusa Szövetség elnöke a vb-vel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy sporttörténelmet írnak majd szeptemberben, mert egyszerre rendeznek öttusa- és laserrun-vb-t, márpedig egy időben, egy helyen sohasem került még sor két világbajnokságra.



Az öttusa döntős versenyeit, illetve a laserrun-vb küzdelmeit a Kincsem Parkban tartják, ugyanakkor Bretz Gyula újdonságként jelentette be, hogy az öttusázók selejtezőinek, valamint a finálék körvívásának a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ad otthont.



A világbajnokságra a jegyértékesítés augusztus 5-én indul.



A sajtótájékoztatón kiderült, hogy a Toyota lesz a szeptemberi budapesti öttusa-vb mobilitási partnere. Mint Csikós Gábor, a Toyota Central Europe Kft. marketingvezetője elmondta, a világbajnokságot kis autótól a kisbuszig sokféle gépjárművel támogatják. A marketingvezető ezt követően együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Sportügynökséggel.



Nagy Zsigmond Princzinger Péterrel, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökével is együttműködési szerződést írt alá, mivel a jövő évi Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny három magyarországi szakaszát is az NSÜ rendezi majd.