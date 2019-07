Videón az Indiában eltűnt hegymászók életének utolsó pillanatai

Videófelvételt találtak az Indiában eltűnt nyolc hegymászó életének utolsó pillanatairól.



A csaknem kétperces videót az Indo-tibeti Határrendőrség (ITBP) mutatta be hétfőn - írja a BBC hírportálja.



A felvételen látható, amint a négy brit, két amerikai, egy ausztrál és egy indiai mászó egymáshoz rögzítve lassan elindul India második legmagasabb, egyelőre névtelen csúcsa felé a Nanda Dévi hegycsúcs térségében. A kapcsolatot május 26-án veszítették el a csoporttal.



Hét hegymászó testét megtalálták, a nyolcadik, a brit Martin Moran testét nem keresik tovább.



A felvételeket tartalmazó kamerát a hóba temetve találták ott, ahol a júniusban a testekre bukkantak.



Vivek Kumar Pandey, az ITBP szóvivője szerint egy hókiszögellés valószínűleg megcsúszott a csoport súlya alatt és lavinát indított el.



A felvételt most arra használják, hogy elemezzék, mi "csúszhatott félre a missziójukban".



"A GoPro-videó a repülőgépek fekete dobozához hasonlatosan betekintést enged a mászók utolsó pillanataiba" - mondta A.P.S. Nambadia az ITBP rendőrfőnök-helyettese.



A brit Martin Moran vezette hegymászócsapat május közepén indult útnak egy eddig meghódítatlan, névtelen csúcsra az észak-indiai Nanda Dévi térségében.



A nyolctagú csapat eltűnését május 31-én jelentették, miután a hegymászók nem tértek vissza az alaptáborba. Az expedíciót szervező Moran Mountain közlése szerint a hegymászók útját egy "hatalmas lavina" keresztezhette.



Az ITBP emberei június közepén indultak el gyalog a holttestek felkutatására. A hét, hegymászó kötéllel egymáshoz rögzített holttestre egy meredek lejtőn bukkantak rá, a nyolcadik áldozatot azonban nem találták meg. A hatóságok szerint lezuhanhatott egy hasadékba, amikor a lavina elsodorta a csapatot.

Last visuals of the #mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. #ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/wKr3YtLuWF