Brutális térdrúgással dőlt meg a leggyorsabb KO világrekordja - videó

Megdőlt a leggyorsabb KO világrekordja a UFC 239. gáláján vasárnap hajnalban. Jorge Masvidal pillanatok alatt elintézte ellenfelét, Ben Askrent. Az amerikai Masvidal arról híres, hogy gyorsan földre viszi ellenfeleit, birkózással csikarva ki a győzelmet.



Ezúttal nem így történt. Masvidal már a meccs kezdetén, egy brutális ugró térdrúgással elintézte Askrent, aki rongybabaként zuhant a földre.



A küzdelemnek öt másodperc alatt vége volt, új rekord született.



"Szerettem volna 14 és fél percig szétrúgni a s.ggét, de sajnos erre nem került sor. Durva dolgokat mondott ez a srác, meg kellett mutatnom, hogy következménye is van ennek" - nyilatkozta a meccs után Masvidal, arra utalva, hogy sok-sok szitokszó elhangzott a felvezetéskor.



A korábbi csúcsot egyébként Duane Ludwig tartotta 6 másodperccel.

Jorge Masvidal just flatlined Ben Askren in under 5 seconds. #UFC239 pic.twitter.com/t6O5Ie0m17