Kizárták Hosszú Katinkát - így reagált

Milák Kristóf és Jakabos Zsuzsanna arany-, Verrasztó Dávid és Késely Ajna pedig ezüstérmet nyert szombaton a római Hét Domb (Sette Colli) elnevezésű nemzetközi úszóverseny második napján.



A háromnapos viadal hivatalos honlapja szerint Milák 200 méter pillangón utasította maga mögé a mezőnyt 1:54,19 perces versenycsúccsal, míg Verrasztó 400 méter vegyesen lett második 4:11,90-es idővel. Késely Ajna 800 méter gyorson 8:25,29 perces teljesítménnyel ugyancsak ezüstérmes lett.



A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka 400 méter vegyesen favoritként ugrott medencébe, azonban kizárták - tudósította az Inforádió. Edzője, Petrov Árpád arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a 30 éves klasszist azért diszkvalifikálták, mert a hátról a mellre fordulás előtt már hason érkezett a falra, ami szabálytalan.



Hozzátette, minden bizonnyal azért hibázott tanítványa, mert a kissé szeles időben a távolságot jelző zászló lebegése megzavarta.



Erről a versenyző maga is posztolt, nem hibáztat senkit, sőt még az úszott időeredményének is örül, amivel tehát nem nyerhetett.



A számot így is egy magyar versenyző, Jakabos Zsuzsanna nyerte 4:38,89-cel.



Hosszúval ilyen legutóbb a 2006-os budapesti Európa-bajnokságon fordult elő, akkor az előfutamok során zárták ki.