Kajak-kenu válogató - Duplázott a Kárász, Kozák duó

Kárász Anna és Kozák Danuta duója nyerte a kajak kettesek csütörtöki 500 méteres döntőjét Szolnokon, a második kajak-kenu válogatón. A világbajnok egység három héttel ezelőtt, az első fordulóban is a legjobbnak bizonyult.

Ahogy akkor, most is a Honvéd kettőse, Medveczky Erika és Csipes Tamara végzett mögöttük a második helyen.



"Nagyon nehéz volt most ez a pálya, egyáltalán nem éreztük azt az erőt, amit az előző versenyen, szóval ez így elég küzdelmes volt" - idézte a szövetség hírlevele Kárász Annát. "Erős rajttal akartunk eljönni és előnyt szerezni, a kétszázas indításunk megvolt, de százzal a vége előtt már nem tudtunk indítani. Nagyon nagy kő esett le a szívünkről. Nekem ez volt a fő számom, erre készültem."



Párosban így várhatóan a minszki Európa Játékokon és az augusztusi, szegedi világbajnokságon is Kozák és Kárász indul, a négyes összeállítását később jelöli ki Hüttner Csaba szövetségi kapitány.



A férfiak hasonló számában az első válogatót Nádas Bence és Tótka Sándor nyerte, de ők most nem indultak el, miután a négyesben kapnak szerepet. Csütörtökön a Noé Zsombor, Bogár Gábor kettős győzött, így a vb-n várhatóan ők vesznek részt (Minszkben a férfiaknál nem lesz K-2 500 m).



Női C-1 500 méteren sem indult az első válogató győztese, Balla Virág, a távollétében pedig a szerdán, 200-on is győztes Nagy Bianka diadalmaskodott. Az Európa Játékokon nem lesz 500 egyes, az pedig még kérdéses, hogy a vb-n ki indul majd ebben a számban.



Csütörtökön délután további hat döntőt rendeznek Szolnokon, két számban pedig - férfi K-2 és C-2 1000 méteren - szétlövésre kerül sor.

A délelőtti döntők dobogósai (a szövetség eredményközlője alapján): férfiak:

K-2 500 m:

1. Noé Zsombor, Bogár Gábor (Merkapt-Mekler Ifjúsági TSE, Szolnoki Kajak-Kenu Klub) 1:31.355 p

2. Hufnágel Tibor, Dombvári Bence (Budapesti Honvéd SE) 1:32.680

3. Noé Bálint, Ilyés Róbert (Budapesti Honvéd SE) 1:32.720



nők:

K-2 500 m:

1. Kárász Anna, Kozák Danuta (NKM Szegedi Vízisport SE, UTE) 1:39.988 2. Csipes Tamara, Medveczky Erika (Budapesti Honvéd SE) 1:40.743

3. Kiss Blanka, Sólyom Dóra (UTE, MTK) 1:44.618

C-1 500 m:

1. Nagy Bianka (NKM Szegedi Vízisport SE) 2:13.842

2. Bragato Giada (Tiszaújvárosi KKSE) 2:15.177

3. Kisbán Zsófia (Lágymányosi Spari Vízisport) 2:17.247