Marco Giampaolo lett az AC Milan vezetőedzője

2019.06.19 20:29 ma.hu

A klub honlapjának szerdai beszámolója szerint az 51 éves szakvezető szerződése két idényre szól, de később 2022 nyaráig meghosszabbítható.



Giampaolo már 270 mérkőzésen tevékenykedett vezetőedzőként a Serie A-ban: korábban volt a Cagliari, a Siena, a Catania, a Cesena, a Brescia, az Empoli és a Sampdoria trénere is.



Elődje, a 2017 novemberében kinevezett Gennaro Gattuso május végén jelentette be, hogy további két évig érvényes szerződése ellenére távozik a kispadról.



Ivan Gazidis, az AC Milan vezérigazgatója múlt pénteken jelentette be, hogy Zvonimir Boban szakmai igazgatójaként, Paolo Maldini pedig technikai igazgatóként dolgozik idén nyártól a klubnál.



A csapat az ötödik helyen fejezte be az élvonal előző idényét, így a következő szezonban az Európa-ligában lesz érdekelt.