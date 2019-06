Siker

Vízilabda világliga szuperdöntő - Viharos meccsen óriási magyar győzelem

A magyar válogatott nagy bravúrt végrehajtva ötméteresekkel legyőzte az Európa-bajnoki ezüstérmes spanyol csapatot a férfi vízilabda világliga Belgrádban zajló nyolccsapatos szuperdöntőjének szerdai játéknapján. 2019.06.19 19:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ha a magyar csapat csütörtökön legyőzi a japánokat, a csoport második helyén végez.



A vasárnapig tartó torna győztese elsőként indulási jogot nyer a jövő nyári tokiói olimpiára.



Eredmény, csoportkör, 2. forduló:

A csoport:

Magyarország-Spanyolország 15-12 (2-3, 3-3, 3-3, 3-2, 4-1) - ötméteresekkel

gólszerzők: Pásztor 4, Bátori, 2, Kállay, Jansik D., Nagy Á., Erdélyi, Várnai 1-1, illetve Granados 4, Mallarach 3, Munarriz, Perrone Rocha, Barroso, De Toro 1-1



A 15 fős keretből ezúttal is Dőry Farkas volt az egyik kimaradó, mellette pedig Gyárfás Tamás ült a lelátóra, a kapuban újra Kardos Gergely kapott lehetőséget.



A találkozó esélyese - főként a kanadaiaktól elszenvedett keddi magyar vereséget követően - egyértelműen a spanyol válogatott volt, amely tavaly hazai közönség előtt az Európa-bajnokság döntőjében csak ötméteresekkel bukott el az olimpiai bajnok szerbekkel szemben.



Bő három percig nem született gól, ekkor a spanyolok emberelőnyből szereztek vezetést, Bátori Bence azonban azonnal válaszolt, ugyancsak létszámfölényben. A rivális villámgyorsan értékesítette a második fórját is, majd ugyanilyen játékhelyzetből növelte előnyét. A negyed vége előtt Kállay Márk góljával felzárkózott a magyar csapat, mindeközben megérkezett az elmúlt napok alapján szokásosnak mondható felhőszakadás is.



A második játékrész rögtön Pásztor Mátyás bombagóljával indult, de a negyedik spanyol előnyt sem sikerült kivédekezni, majd a balkezes Blai Mallarach bombázott Kardos feje fölött a léc alá (5-3). Végre kivédekezett egy fórt a magyar csapat, de a túloldalon - hiába Märcz Tamás szövetségi kapitány időkérése - gyengén játszotta meg a fórt. A spanyolok nem tudták növelni a különbséget, Jansik Dávid emberelőnyből viszont közelebb hozta a magyarokat. A nagyszünet előtti utolsó percben gyors gólváltással alakult ki a félidei eredmény (6-5).

Úgy kezdődött a harmadik felvonás, ahogy a második is, Pásztor Mátyás talált a kapuba. A csapatkapitány Gór-Nagy Miklós kiállítását gyorsan gólra váltotta a spanyol csapat, Bátori viszont egy óriási akciógóllal egalizált. A vezetést is átvehették volna a magyarok, de Kállay közelről hibázott, az ellentámadásból viszont Alvaro Granados betalált. Az újabb kihagyott magyar fórt centergóllal büntették a spanyolok. Egy perccel a negyed vége előtt Kardos védett nagyot emberhátrányban, az ellenakciónak pedig magyar ötméteres lett a vége: a kanadaiak ellen mindkettő kimaradt, ezúttal Pásztor viszont biztos kezű végrehajtónak bizonyult.



Mindeközben az eső még inkább rákezdett, ezért a záró felvonás előtt húszperces szünetet rendeltek el a szervezők. Az újságírók ekkor a médiaközpontba menekültek, ott azonban beszakadt a mennyezet egy darabja, amin ömleni kezdett a víz.



A bő egyórás kényszerszünet után Német Toni harcolt ki kiállítást, majd ötméterest, Erdélyi Balázs pedig egyenlített. A túloldalon is jött a fór, de Bedő Krisztián gyönyörűen labdát szerzett, Pásztor lövése viszont a keresztlécről kifelé pattant. A spanyolok fórból kerültek újra előnybe, Várnai Kristóf azonban egy szépen kijátszott előnyből egyenlített. Két perccel a vége előtt először szerzett vezetést a magyar csapat: Pásztor talált be fórból. A spanyolok a túloldalon kettős előnyből sem voltak eredményesek. A rivális harminc másodperccel a dudaszó előtt ötöst kapott - Pásztort közben piros lappal kiküldték -, Granados pedig nem hibázott.



A magyarok a győzelemért támadtak, előnybe kerültek Felipe Perrone Rocha kiálltísa alatt, s ha eddig nem volt elég hektikus a találkozó, most még inkább az lett, hiszen az utolsó másodpercben egy húzás után úgy tűnt, talán áthaladt a képzeletbeli gólvonalon a labda, de mivel a videobírót csak tesztelik, ezt csak később lehet majd megtudni.



A döntetlennel zárult rendes játékidő miatt jöhettek az ötösök: Kovács Gergő betalált, Kardos pedig védte Perrone Rocha lövését. Bátori magabiztos volt, ahogyan Granados is. Jansik szintén könnyedén értékesítette a magáét, Kardos pedig újra védett. A döntés Erdélyire maradt, és a keresztlécről a labda a hálóba vágódott.



