Kikaptak Kanadától

Férfi vízilabda világliga szuperdöntő - Vereséggel kezdett a magyar válogatott -

A magyar válogatott meglepetésre 10-9-re kikapott Kanada csapatától a férfi vízilabda világliga Belgrádban zajló nyolccsapatos szuperdöntőjének keddi nyitónapján. 2019.06.18 19:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európa Kupa-győztes magyar együttes szerdán 16.45-től az Európa-bajnoki ezüstérmes spanyolok ellen folytatja szereplését.



A vasárnapig tartó torna győztese elsőként indulási jogot nyer a jövő nyári tokiói olimpiára.



Eredmény, csoportkör, 1. forduló:

A csoport:

Kanada-Magyarország 10-9 (3-1, 2-3, 4-3, 1-2)

gólszerzők: D'Souza 3, Patterson, Torakis 2-2, Bicari, Gardijan, Halajian 1-1, illetve Kállay 3, Bátori, Pásztor 2-2, Gyárfás, Német 1-1



A 15 fős keretből - mivel 13 játékost lehet nevezni egy mérkőzésre - Dőry Farkas és Várnai Kristóf maradt ki, míg a kapuban Kardos Gergely kapott lehetőséget.



Rögtön a ráúszást követően a Ferencváros új szerzeménye, Nicolas-Constatin Bicari mutatta meg, hogy erőssége lehet a Bajnokok Ligája-győztes zöld-fehéreknek, egyből kiállítást harcolt ki, amit pillanatok alatt értékesítettek a kanadaiak. A bekkelő Jansik Dávid két és fél percen belül a második hibáját is begyűjtötte, a tengerentúliak pedig ezt a fórt is értékesítették, ezzel szemben az első magyar előny a blokkban halt el. A második fórt sem sikerült kaput eltaláló lövéssel befejezniük a magyaroknak - a csapatkapitány Gór-Nagy Miklós volt túl közel a kapuhoz -, a harmadiknál viszont Bátori Bence már nem hibázott. A kanadaiak nagyon magabiztosan használták ki az előnyöket, így visszaállt a kétgólos különbség.



A második felvonás újabb kihagyott magyar fórral indult, a túloldalon viszont Reuel D'Souza és Georgios Torakis is meglepte Kardost egy lapos lövéssel (1-5). A kanadaiak érezhetően nagy kedvvel játszottak, míg a magyarok létszámfölényben sem tudtak tiszta helyzetet kialakítani, s még szerencséjük sem volt. A hosszú magyar gólcsendet végül Gyárfás Tamás törte meg, majd Kállay Márk szinte lemásolva a balkezes lövést, 33 évesen megszerezte első gólját a nemzeti csapatban, lendületet adva ezzel a fehér sapkában játszóknak. Bátori megúszása után a ziccer kimaradt, de rögtön a fórból Kállay újra betalált, minimalizálva ezzel a különbséget 19 másodperccel a nagyszünet előtt.



A harmadik negyed egy magyar szempontból rendkívül szerencsétlen góllal indult, Bátori blokkjáról irányt változtatva pattant a hálóba a labda. Nem sokkal később Bicari harcolt ki ötméterest, amit D'Souza értékesített, így újra kezdhette az építkezést a magyar válogatott. Magyar előny következett, újra Kállay volt a befejező. Egy elsietett magyar fórból Bicari úszott meg, s nem sokat teketóriázott, a hálóba bombázott. A következő magyar fórnál már jobban járt a labda, a figurát pedig Pásztor Mátyás fejezte be. Jansik kipontozódása után időt kért a kanadai szövetségi kapitány, de az előny kimaradt. Ugyanezt megtette Märcz Tamás is, Bátori azonban gondoskodott arról, hogy itt más legyen a kimenetel. Kovács Gergő gyönyörű labdaszerzése után az egyenlítésért támadhatott volna a magyar csapat, de szinte azonnal jött a kontra, az elöl ragadó Aleksa Gardijan pedig nem hibázott.

A zárófelvonás elején Német Toni rossz kéz oldalról talált be, Bicari viszont elkapkodta a fórt, így újra az egálért hajtott a magyar csapat. A kanadaiak elkészültek az erejükkel, a magyar lehetőségek viszont kimaradtak. Bedő ötméterest harcolt ki, Erdélyi Balázs büntetőjét viszont védte a korábban Debrecenben is megforduló Dusan Aleksic. Két perccel a vége előtt jött össze az egyenlítés, a kapitány időkérése előzte meg Pásztor Mátyás nagyszerű elhajlásos lövését. A túloldalon is jött a kiállítás, újra előnybe kerültek a kanadaiak, Aleksic pedig a második ötméterest is kivédte, ezúttal Bátori volt a szenvedő fél, ezzel el is ment a meccs.



"Senki sem számított ilyen kezdésre, én magam azt gondoltam, hogy ez a nemrég formálódó csapat sokkal előrébb tart. Az elején rengeteg döntési hiba volt, főleg támadásban, lőttünk amikor nem kellett volna, és nem lőttünk, amikor tehettük volna. Védekezésben pedig ott voltunk ugyan, de valahogy mégsem értünk oda" - nyilatkozta a találkozót követően Märcz Tamás.



A szövetségi kapitány hozzátette, Kanada megérdemelte a sikert, ugyanakkor ezt a vereséget a magyar csapat csak magának köszönheti.



"Ennek ellenére megvolt a lehetőségünk, hogy visszatáncoljunk a mérkőzésbe, még ha nem is érdemeltünk volna meg a győzelmet. Ez most egy pofonnal indult, de láttunk már ilyet, az a nem mindegy, hogy holnap hogyan folytatjuk az egyébként sokkal nagyobb falatot jelentő spanyolok ellen" - vélekedett.



A kapitány hozzátette, pozitívum, hogy a végén sikerült fizikálisan a kanadaiak fölé kerekedni, ugyanakkor olyan előnyt adtak a riválisnak, ami nem megengedhető. "Ebből a játékból nem lesz nehéz előrébb lépni, még akkor sem, ha holnap sokkal erősebb ellenfél következik" - jegyezte meg.



Kállay Márk érthetően csalódottan értékelt, mint elmondta, az elején sok hibát elkövetve engedték ellépni a kanadaiakat, amikor pedig közelebb kerülhettek volna, akkor nem használták ki a helyzeteiket. "Felemás érzéseim vannak, akkor lett volna teljes az örömöm, ha nyerünk, így viszont teljesen más megvilágításba helyezi az egészet, de összeszedjük magunkat" - magyarázta.



később:

Japán-Spanyolország 19.15

korábban:

B csoport:

Horvátország-Kazahsztán 20-4 (5-2, 6-0, 3-0, 6-2)

később:

Ausztrália-Szerbia 21.00