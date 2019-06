Sport

Hajnalig sportoltak a Mozgás Éjszakáján

A szervezők beszámolója szerint több ezren sportoltak a Műegyetem rakparton. Az ötödik Mozgás Éjszakáján a futás, a túrázás, a kerékpározás, az úszás és a sárkányhajózás során Ötpróba-pontokat is gyűjthettek az indulók, a 60 pontot elérők között 24 utat sorsolnak majd ki a jövő nyári tokiói olimpiára.



A rakparton felállított nagyszínpadon ezúttal is remek hangulatot teremtettek a zumbaoktatók, akik több mint ezer lelkes mozogni vágyónak tartottak órát. Népszerű volt a futóverseny és a kerékpározás, hajnalig tartott a spinning, a tollaslabda, és a sárkányhajózás is. Az úszást - a rendezvény nyitányaként - a Tüske Uszodában rendezték meg.



Sárfalvi Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkára elmondta, a hasonló rendezvényeknek köszönhetően egyre többen sportolnak Magyarországon.



"Fontos, hogy olyan embereket is megszólítsunk, akik nem sportolnak rendszeresen, de legalább ilyen fontos az is, hogy az újrakezdők kedvet kapjanak egy egészségesebb élethez" - mondta.



A Mozgás Éjszakáján részt vett többek között Storcz Botond, háromszoros olimpiai bajnok kajakozó, Fodor Rajmund, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, és Dombi Rudolf, olimpiai bajnok kajakozó is.