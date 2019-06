Siker

Nyíltvízi úszó világkupa - Rasovszky Kristóf győzött Balatonfüreden

A szám Európa-bajnoki ezüstérmese szombaton magabiztosan végzett az élen, megelőzve az olimpiai- világ- és Európa-bajnok holland Ferry Weertmant.



A világkupaverseny megnyitóján Szabó Tünde sportért felelős államtitkár kiemelte: ahogy a Duna Aréna mára az úszósport ikonikus otthonának számít, és ahogy a vízilabdavilág számára a Margitsziget jelenti a sportág Mekkáját, úgy vált 2010 óta Balatonfüred a nyíltvízi úszás egyik legnagyszerűbb helyszínévé, mára pedig a sportág igazi paradicsoma lett.



Először a férfi mezőny vágott neki a négykörös viadalnak, a 22 éves Rasovszky pedig rendkívül magabiztos versenyzéssel győzött.



"Ma gyakorlatilag minden úgy történt, ahogyan elterveztem, az elején kicsit lassan akartam kezdeni, és utána előrementem. Valamiért ezt követően a többiek csak mögém jöttek, de ez inkább nekem kedvezett. Ugyanakkor nagyon kemény verseny volt, rendkívül meleg volt a víz és a kinti hőmérséklet is" - nyilatkozott Rasovszky, majd hozzátette, az elmúlt három hétben magaslati edzőtáborban készült, s ezt megelőzően soha ennyi kilométert nem "raktak bele" ebbe az időszakba. "Már az év eleji forma is jó volt, de sikerült előrelépni, a következő három hétben pedig még többet lehet fejlődni" - mondta a győztes magyar. Megjegyezte, a nyári kvangdzsui világbajnokságon ezen a távon az alapvető célja a legjobb tíz közé kerülés, ami olimpiai kvótát jelent, e mellett a másik három számban, 5 és 25 kilométeren, valamint a váltó tagjaként is vízbe ugrik majd a dél-koreai viadalon.



A nőknél már jóval szorosabban alakult a befutó, ugyanakkor a brazil Ana Marcela Cunha - a sportág egyik nagy alakja - az utolsó métereken nem engedte felzárkózni riválisait.