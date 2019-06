Szabadidősport

Több ezer résztvevőt várnak a 37. Balaton-átúszásra

hirdetés

Június 29-én 37. alkalommal rendezik meg Magyarország egyik legismertebb tömegsportrendezvényét, a Lidl Balaton-átúszást, amelyre idén is több ezer résztvevőt várnak a szervezők.



"Évről évre követem az eseményt, bár még nem teljesítettem az 5,2 kilométeres távot" - árulta el Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a rendezvény szerdai sajtótájékoztatóján. Hozzátette: a Balaton-átúszás olyan esemény, amelyen élsportolók és hobbisportolók is rajthoz állhatnak, méghozzá kortól függetlenül.



"Utóbbit példázza, hogy az eddigi legidősebb versenyző 83 éves volt" - emelte ki Szabó Tünde. Hangsúlyozta: az, hogy már 37. alkalommal rendezik meg az eseményt, önmagáért beszél.



"Úszni fantasztikus dolog, és ezt nem csak egykori úszóként mondom, mert ez az egyik legegészségesebb sportág. Több úszást oktató programot hirdettünk a szövetséggel, mert nagyon fontos a vízbiztonság megszerzése" - emelte ki a sportért felelős államtitkár.



Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos először riasztó statisztikákat idézett a magyar emberek elhízott állapotáról, majd megjegyezte, hogy vannak azért biztató jelek, mert egyre több sporteseményt rendeznek országszerte, és ezeken az indulói létszám folyamatosan nő.



"Fontos, hogy olyan sporteseményeken csábítsuk mozgásra az embereket, amelyek nem a fogcsikorgató küzdelemről szólnak, hanem a jó hangulatról. A Balaton-átúszás pont ilyen" - állapította meg.



Máth István versenyigazgató hangsúlyozta, hogy a szabadvízi úszás fizikailag és lelkileg is különleges felkészülést igényel.



Megemlítette, hogy június 27-én a meteorológusokkal tanácskozva döntik el, hogy 29-én meg tudják-e tartani a versenyt, vagy az esőnapokat (június 30., július 6., 7., 13., 14., 20., 21.) kell "megcélozniuk". Emlékeztetett arra, hogy tavaly háromszori halasztás után jutottak el a 7107 résztvevőig. Az indulói limit tízezer fő, a szervezők bíznak benne, hogy sikerül megközelíteni ezt a létszámot.



Elhangzott még, hogy az 1979-ben kezdődött versenysorozatban eddig összesen 184 278 fő indult és 951 688 km-t úszott, vagyis a résztvevők két és félszer tették meg a Föld és a Hold közötti távolságot. Amennyiben idén meglenne a 9291 induló, úgy a megtett km-t illetően átlépnék az egymilliós határt.



A 37. Balaton-átúszás nagykövete Kovács István olimpiai és világbajnok ökölvívó.



A verseny rajtja ezúttal is a révfülöpi labdarúgópályán lesz 7.30-tól 12 óráig, míg a cél a balatonboglári Platán-strandon. Az úszók biztonságára 130 vitorlásból, hét kishajóból és négy motorcsónakból álló úszófolyosó jön létre, de a résztvevőket a vízirendőrök és a vízimentők is folyamatosan figyelik.