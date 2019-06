Labdarúgás

MLSZ - Több játéklehetőség a fiataloknak

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) célja, hogy az U21-es labdarúgók több játéklehetőséget kapjanak, ezért már a 2019/2020-as szezontól lehetővé teszi az NB I-es futballisták számára, hogy az NB II-ben is szerepelhessenek. 2019.06.12 21:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Az új kooperációs szerződés keretein belül az NB I-es csapatok tehetséges fiatal játékosai (21 év alattiak), ha nem, vagy csak minimális időt játszanak az adott hétvégén a felnőtt csapatukban, akkor az NB II-ben is játszhatnak mérkőzést" - áll az mlsz.hu keddi elnökségi ülésről szóló beszámolójában, melyben hozzáteszik, hogy a szabályok a futballisták fejlődését és az NB II-es klubok érdekeit is szem előtt tartva részletesen határozzák meg, hogy ki és hol játszhat, illetve hány ilyen játékos lehet. A rendszer már idén nyártól életbe lép, és az elnökség egy év múlva értékeli a tapasztalatokat.



Az utánpótlás-bajnoki rendszert is átszervezi az MLSZ, miután a résztvevő csapatok és a szakmai bizottság is szorgalmazta a változtatást, hogy "erősödjön a mérkőzések intenzivitása, javuljon a bajnokság minősége, valamint az eredménycentrikusság helyett a játék színvonala, az egyének fejlődése kapjon prioritást".



Ennek érdekében rugalmasabb bajnoki rendszert vezetnek be, s minden évfolyam besorolását csak az adott évfolyam eredményei határozzák majd meg (nem számítják össze a különböző korosztályok eredményeit). Az új rendszert a lehető leghamarabb be kívánja vezetni az MLSZ, a résztvevő csapatok visszajelzése és véleménye alapján.



Az elnökség arról is döntött, hogy a 2020/21-es évadtól az UEFA és más nagyobb ligák gyakorlatát követve, az MLSZ szabályozni, illetve korlátozni fogja az NB I-es csapatok versenyengedéllyel rendelkező játékosainak számát.