Magyar-walesi - Pátkai: a csapat mindent megtett a sikerért

A fegyelmezett játéknak és a magyar labdarúgó-válogatott csapatként mutatott teljesítményének tulajdonítja a Wales ellen aratott kedd esti 1-0-s győzelmet a Groupama Arénában rendezett Európa-bajnoki selejtező gólszerzője, Pátkai Máté. 2019.06.12 07:35 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Illyés Tibor

A MOL Vidi FC középpályása a mérkőzés után azt mondta, Marco Rossi szövetségi kapitány - aki eltiltás miatt nem ülhetett le a kispadra - azt kérte a futballistáktól, hogy végig fegyelmezetten játsszanak.



"Nem akartuk megengedni a walesieknek, hogy kibontakozzanak, mert nagyon gyors játékosaik vannak, és ha őket hagytuk volna futni, akkor nagy bajba kerülhettünk volna" - mondta Pátkai, hangsúlyozva: "mindent elmond" a válogatott teljesítményéről az, hogy kapott gól nélkül hozta ezt a meccset, s az ellenfélnek csupán egy nagy gólszerzési lehetősége volt a 90 perc alatt.



"Négy mérkőzés után kilenc ponttal a csoport élén állni nyilván nagyon jó, de még csak félúton vagyunk, semmi nem dőlt el, a következő négy meccs sem lesz könnyebb, mint az előző négy, a szlovákok elleni hazai összecsapás pedig ha nem is sorsdöntő, de kiemelten fontos találkozó lesz" - összegzett Pátkai.



Szoboszlai Dominik, a válogatott irányító középpályása szintén kiemelte, hogy bár jó eredmény négy mérkőzés után kilenc ponttal a csoport élén állni, a hátralévő meccseken a lehető legtöbb pontot kell begyűjtenie a csapatnak.



"Mindenki úgy áll hozzá ehhez a selejtezősorozathoz, hogy a cél az, hogy kijussunk a jövő évi Európa-bajnokságra, mert itthon, saját közönség előtt is szeretnénk játszani az Eb-n" - emelte ki az osztrák bajnok Red Bull Salzburg légiósa.



Nagy Ádám az E csoport állását firtató kérdésre úgy reagált, előzetesen nem gondolták volna, hogy júniusban arról beszélhetnek, "egész jól állunk".



"Nyilvánvalóan sajnáljuk, hogy az első meccsen kikaptunk a szlovákoktól, de azt gondolom, hogy az azóta játszott három meccsel és három sikerrel maximálisan sikerült kijavítani a rossz rajtot, s persze a bakui győzelmet lehet kötelezőnek mondani, de Horvátország és Wales megverésével talán az elváráson túl teljesítettünk, és egy egész országot sikerült boldoggá tennünk" - jelentette ki a Bologna védekező középpályása.



Nagy Ádám azt mondta, a sikerek és a csoportelsőség kellő löketet és egyfajta "adrenalinfröccsöt" kell, hogy adjanak a válogatott játékosoknak, akiknek ezek után magabiztosságot kell árasztaniuk még akkor is, amikor idegenben lépnek pályára.



"Horvátországban és Walesben is a három pont megszerzéséért kell kifutnunk a gyepre, de a következő mérkőzést itthon játsszuk a szlovákok ellen, először azon az összecsapáson kell mindent megtennünk a győzelemért" - jelentette ki Nagy.



A kapus Gulácsi Péter azt mondta, a kedd esti mérkőzésen a gólig mindkét csapat valamelyest kivárásra játszott, ezért tűnhetett néha alacsonyabbnak az iram, és kevés volt az olyan szakasz, amikor rövid idő alatt mindkét kapu előtt kialakultak helyzetek.

"Miután megszereztük a vezetést, ők nyilván egyenlíteni akartak, ezért lehetőségünk nyílt a gyorsabb ellentámadásokra, talán egy kicsi szerencsével a második gólunkat is berúghattuk volna, és akkor végképp eldől a meccs, de végül erre nem volt szükség a győzelemhez" - nyilatkozta a német Bundesligában harmadik RB Leipzig kapusa, aki szerint nem nőttek a válogatott esélyei az Eb-szereplésre, hanem a csapat életben tartotta az esélyt.



"Természetesen nagyon jó a nyári szünetnek úgy nekikezdeni, hogy vezetjük a csoportot, de a folytatásban négy nagyon fontos mérkőzés vár még ránk, amelyeken ki kell harcolnunk az Eb-részvételt" - tette hozzá Gulácsi.



A magyar válogatott az Eb-selejtező következő körében, szeptember 9-én fogadja majd Budapesten a szlovák csapatot.